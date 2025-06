Rafa Romera, cantante y exconcursante de OT: “Yo también he tenido un trabajo secundario y a mi no se me caen los anillos”

Rafa Romera saltó a la fama en 2020 tras su paso por «Operación Triunfo», donde conquistó al público con su carisma andaluz y con canciones como «Díselo a la vida», que pronto se convirtió en un himno. Desde entonces no ha parado de componer, explorar y crecer como artista. Ahora regresa con «Me lleve a la Luna», un nuevo disco con seis canciones escritas por él mismo. Con este trabajo, se reafirma como un cantautor del presente con los pies en la tierra, y la cabeza, esta vez, en la luna.

Acaba de lanzar su nuevo disco, «Me lleve a la Luna». Si tuviera que presentárselo a alguien que no le ha escuchado nunca, ¿cómo lo describiría en una frase?

Yo creo que la mejor frase es la que nombra el disco. Este álbum, de alguna manera, te lleva a la Luna. Tiene un estilo musical que es una amalgama de flamenco, pop y reggae, con una colaboración con Muerdo. Yo creo que la música está para evadirte y para que te transporte, y esto te transporta a la luna de alguna forma.

¿Hay alguna canción del disco que sienta como la más personal o que le haya costado más escribir por alguna razón?

Sí, las canciones de «Pepito Grillo» y «Sigo sin dormir». A pesar de que es verdad que soy una persona que siempre estoy alegre, también tengo mis momentos de incertidumbre y de bajona. Y estas canciones precisamente hablan de eso, de esa ansiedad y de ese insomnio que también me acompaña muchas veces en mi vida. Bajo mi punto de vista, creo que está muy bien que las canciones reflejen lo que uno siente en la vida, y que también sea un mensaje para los demás. Es una manera de que todo el mundo se pueda sentir identificado.

Rafa Romera , cantante © J. Fdez.- Largo La Razón

Ha hablado varias veces en sus redes sociales sobre salud mental, ¿cómo de importante es para usted cuidarla?

Es importantísimo. He sido una gran lector de libros de autoayuda que me servían, pero que no llegaban a la raíz del problema. Es como una psicología más general, pero gracias a mi psicóloga, que me ha ayudado, hemos logrado encontrar la raíz del problema y de esos fantasmas que tenía. Para mí, es igual de importante ir al médico porque te duele la pierna o porque tienes una herida como ir al psicólogo.

La cabeza también tiene que curarse de alguna forma y no cargar con esos fantasmas que nos creamos a veces

¿Qué opina sobre los que pusieron el grito en el cielo cuando vieron a Lucas, otro compañero de «OT», trabajar de camarero en un bar?

Voy a zanjar con esa polémica bastante rápido. Yo también he tenido un trabajo secundario que, gracias a Dios, he podido dejar. He tenido que trabajar en una tienda de ropa, mientras que hacía mis conciertos. Me he tenido que dividir porque la tienda era los fines de semana y mis conciertos, también. Doy las gracias a mi encargada, que ha sido muy flexible y sabía la situación en la que yo estaba. He estado en la tienda y ha venido gente y me ha dicho «tú eres Rafa Romera», y a mí no se me caen los anillos.

Tenemos idealizado el mundo televisivo y el mundo de «Operación Triunfo», y realmente, cuando tú terminas el programa, vuelves a la realidad

La gente que critica es porque han idealizado a ese concursante, ese «triunfito», y ya no lo pueden ver en otro sitio que no sea la tele. En la vida hay que luchar y hay que trabajar porque no te regalan nada. A la vista está: de todos los concursantes que han salido de «Operación Triunfo», son muchos los que han tardado meses o años en llegar hasta donde están ahora.

Rafa Romera , cantante © J. Fdez.-Largo La Razón

Si tuviera que dar un consejo a las personas que van a participar en la nueva edición de «Operación Triunfo», ¿cuál sería?

Mi consejo es que no idealicen «Operación Triunfo», sino que disfruten de la experiencia y que sepan que eso es el comienzo de todo, o que el verdadero comienzo puede llegar justo después de su paso por el programa. Que no se piensen que solo con participar ya lo tienen todo ganado, porque hacen falta muchos años de lucha, de trabajo y de sacrificio por detrás. Les diría que vayan con los pies en la tierra, que es muy importante, y que disfruten de la experiencia al máximo.