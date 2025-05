Roi Méndez: "Sufrí muchísimo al salir de 'Operación Triunfo'"

Lo conocimos hace casi diez años gracias a su paso por “Operación Triunfo”. La suya fue una de las ediciones más seguidas tras años de parón, y en parte se reprodujo ese fenómeno social que caracterizó al estreno del programa en 2001. Roi Méndez vivió una experiencia única, “la mejor de mi vida”, cuenta a LA RAZÓN, aunque reconoce que todo fueron luces en esos años en los que media España tenía los ojos puestos en él y en sus compañeros: “Solo tengo buenas palabras para el programa, pero la salida fue bastante dura ahora que la veo con perspectiva. Sufrí mucho y me comparé mucho. Vivía en piloto automático y no me acuerdo de la mitad de las cosas que hice ni de la gente que conocí. Lo pienso y me doy pena, porque creo que lo podría haber gestionado mejor, pero es muy difícil. Como no tengas la cabeza muy bien amueblada, todo lo que viene después del concurso, te puede afectar”.

Los problemas de inseguridad que le han acompañado desde que tiene memoria se intensificaron en un momento en que unos empezaban a despuntar más que otros, con las consecuencias que creía que eso tendría para su futuro: “Los números eran muy importantes porque de eso dependía mi trayectoria en la discográfica. Sentía que mi carrera estaba en juego, estaba todo el rato en alerta y me comparaba con mis compañeros. Se generó un ambiente tóxico en el que casi todos lo hacíamos, es normal, éramos 16. ‘¿Por qué este tiene disco y yo no?’. Había una tensión muy incómoda. Dejé de hacer muchas cosas que quería por miedo al qué dirán”.

Entrevista con el cantante Roi Mendez Alberto R. Roldán La Razón.

Aunque sigue trabajando en la autoestima y la confianza en sí mismo, reconoce que todavía necesita ayuda profesional para ordenar sus pensamientos: “La necesidad de aprobación me ha acompañado en todos los ámbitos de mi vida desde que era muy pequeño. Si no me decían que algo estaba bien, no podía formar un criterio sobre mí mismo. He avanzado mucho en eso, pero sigo aprendiendo porque en mi cabeza hay mucha basura, mucho pensamiento intrusivo, y autorregularse me cuesta. Por eso empecé a ir a terapia hace cuatro años y nunca he dejado de ir del todo. Ahora estoy trabajando a nivel comunicativo, que es donde quiero poner el foco. Tengo mucha inseguridad a la hora de comunicarme y me están ayudando con eso”.

El “problema muy grande de autoestima y confianza” le limita incluso a la hora de entablar una conversación con alguien que él considere “de un estatus elevado”: “Me hago muy pequeñito en el tú a tú. Todo parte de la falta de confianza y de pensar que la gente va a estar más pendiente de mí o de lo que digo de lo que en realidad está”.

Por fortuna, “el paso del tiempo y la madurez” le han enseñado que el éxito se presenta de muchas formas diferentes, y celebra que él ha alcanzado el suyo: “Soy artista independiente, no compito con nadie por nada, y cuando me comparo es de una forma mucho más sana, para aprender. Me gano la vida bien haciendo distintas cosas, no solo depende de mi carrera musical, porque hay otras formas de ganarse la vida con la música: soy profesor de canto, toco en bodas, compongo para otros, produzco… También hago publicidad en redes sociales. Me siento más libre. Si llenas un Santiago Bernabéu vives muy bien, pero no me hace falta tanto. Además, no estoy dispuesto a afrontar todo lo que implica llenar un Bernabéu, como perder parte de mi privacidad”.

Ahora recoge lo cosechado con “Perfecto desastre”, su último tema en colaboración con R01, su alter ego cibernético –con su propio perfil en redes sociales– con el que rompe con parte de su pasado como triunfito. “Mis primeros años después de ‘OT’ fueron de testeo sobre mi estilo. De algunas decisiones estoy más orgulloso que de otras, y esto es una forma de romper con lo anterior. En mi cuenta personal en Instagram, aparte de la música, saco cosas de tele, colaboraciones… y puede haber conflicto con las dos partes. En el perfil de R01 puedo tener un espacio seguro para mi música y más libertad”, explica un Roi Méndez renacido como artista.

Define su nuevo tema como “un autorretrato de mí, soy bastante desastroso, aunque cada vez menos. Es una canción que escribí hace un par de años, cuando mis desastres se catalizaron. Me sentía el mejor el mundo desastre”.

No era un buen momento personal para él, puesto que a una ruptura sentimental se le agregaron otros problemas que le hicieron sentirse más desastre todavía, una etiqueta con la que ya no lucha: “En el momento en que acepté mi forma de ser desastrosa como algo no necesariamente negativo, me quité un peso de encima. Aceptarme en ese ámbito y en otros de la vida me liberó mucho”.

Dos años después, ha vuelto a recuperar la ilusión en el amor de la mano de su actual pareja: “Estoy a gustísimo con ella, disfrutando y superfeliz en todos los ámbitos de mi vida. Algo ha hecho click en mí y no tengo esa necesidad de aprobación que tenía antes, ni de éxito ni de números. Me veo muy equilibrado”. Eso sí, todavía no se ve en el momento de ampliar la familia: “Soy bastante solitario y no sé si me veo formando una familia con hijos. A veces le doy vueltas, pero no me veo, aunque sería un buen padre. Egoístamente hablando, me apetece seguir disfrutando de mi tiempo e invertirlo en mí”.

Entrevista con el cantante Roi Mendez. Alberto R. Roldán La Razón.

Casi una década después de “Operación Triunfo”, Méndez tiene muy claro qué es triunfar para él: “Es estar muchos años haciendo lo que quiero, tener los horarios que me gustan y organizarme a mi manera. Si analizo cómo vivo ahora a cómo estaba hace diez años, creo que he tenido bastante éxito, un éxito coherente con lo que siempre he querido”.