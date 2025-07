El diario de Amilibia: Montoro y el ladrillazo

Leo: «Montoro, imputado por modificar leyes para favorecer a las empresas gasísticas a cambio de importantes pagos». Los bueno de la lentitud de la justicia española es que puedes llevar casi una década fuera del circo y en un pispás estás otra vez en la pista central, en este particular caso resucitado para mayor gloria y aprovechamiento del sanchismo, ansioso de empatar en corrupciones. En la política y el choriceo un juez paciente te devuelve a la vida, eso sí, bajo pena de telediario. Leo: «El PSOE encuentra un escudo para tapar sus escándalos». Dice Alsina que este caso no servirá gran cosa al PSOE: Montoro con Rajoy es pasado; Koldo, Ábalos y Cerdán es presente. Como si en el metaverso del Apolo de la Moncloa contaran los tiempos. Ábalos se pone shakesperiano: «Esto es un circo de fieras que se matan entre ellas». Tarde se entera.

Montoro es experto en la doma de caballos, pero no lo veo yo en plan Ángel Cristo retando a los leones. Más bien tiene pinta de párroco preconciliar predicando la austeridad que nunca se aplicó a sí mismo. Es aficionado a la ópera, pero su voz no le da para cantar «La Traviata». No lo aman en el PP de Feijóo, pero el sanchismo en pleno debería mostrarle algún agradecimiento: se les ha aparecido la Virgen de los Remedios. Les ha facilitado un ladrillo como el que la madre de Tamara (la Seisdedos) llevaba en el bolso y con él le atizan en la cabeza al líder gallego, ahora que luce ese peinado tan favorecedor. El próximo día 28 cumple Montoro 75 años. No va a celebrarlo con una fiesta como la de Lamine Yamal, aunque no será por falta de pasta. Si quiere hacer unas risas, no necesita alquilar enanos: que invite a Abascal, que se está descojonando ante el panorama.