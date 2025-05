Naiara, ganadora de 'Operación Triunfo', desvela en qué se ha gastado los 100.000 euros de premio

Hace unas semanas, os hemos contado en LA RAZÓN que Amazon Prime Video ha confirmado una nueva edición de 'Operación Triunfo'. Se emitirá a través de esta plataforma de streaming y los castings para la edición de 2025 ya han comenzado. De hecho, han informado de que ya se han otorgado un total de 318 pases 'Prime' tras el 'OTCover 2025'.

Por tanto, hasta el momento, la última ganadora de este concurso musical es Naiara. La zaragozana consiguió alzarse con el premio final en la edición de 2023 que presentó la cantante Chenoa. Ahora, con motivo del estreno de su nueva canción, 'Fiesta en el centro', ha acudido al podcast de otro exconcursante de 'Operación Triunfo'.

Declaraciones de Naiara sobre el premio

Durante la charla distendida en 'El podcast del final del mes', que dura prácticamente una hora, Naiara y Mikel Núñez hablan de muchas cuestiones. Además de conversar sobre su nueva música y el gran éxito de la joven cantante, el otro exconcursante también le ha preguntado por cómo ha utilizado los 100.000 euros que obtuvo de premio.

"Se me quedó en 85.000 euros. No está mal, no me había visto en otra en mi vida", empezó reconociendo Naiara. Hay que tener en cuenta que, en España, una parte del dinero no es para ti ya que hay retenciones de Hacienda. Además, añade: "Me mudo a Madrid, y eso ya son unos gastos: alquiler, muebles…".

"Y una gran parte va invertida en mi proyecto, me hice un estudio en casa. Otra parte la tengo guardada. Todavía no me he puesto a invertir", detalló sin ningún tipo de inconveniente la artista zaragozana.

Sobre 'Metamorfosis', de Aitana

Por otro lado, Naiara también aprovechó la ocasión para aplaudir y dar valoral documental de Aitana, 'Metamorfosis'. Lo hizo después de que Miki le recordara las declaraciones de la catalana sobre salud mental, reconociendo que sufre depresión y está en tratamiento. Por ello, ella quiso empatizar con la exconcursante de 'Operación Triunfo'.

"Me parece muy valiente que lo haya contado. Al final es algo que está en la vida de las personas. Por desgracia, eso viene de los haters, que la gente tiene el poder de hablar y opinar de ti lo que le de la gana. Me ha parecido muy valiente que ella lo cuente", concluyó Naiara sobre esta cuestión.