Ruth Lorenzo: «A mí lo que más me “coloca” es el amor”

–«Loveaholic Tour». Adicta al amor». ¿Lo es?

–De una manera increíble, total.

–¿Y es una adicción sana o...?

–Sana. Hablo del amor en general, del amor a todo. El amor genera pasión, y yo sin pasión no soy nada. Hasta para cabrearse hace falta pasión.

–No sé si usted se cabrea mucho...

–Mucho y con fuerza. Por la noche caigo redonda en la cama, agotada.

–¿El amor es una droga dura o blanda?

–Dura. Lo que más me coloca es el amor. He intentado «desintoxicarme», pero nada. Mi gran amor es la música: está siempre ahí, no me deja solita.

–Dicen que es una de las mejores voces del país. ¿Qué vende más que la voz? ¿La belleza? ¿La tele? ¿Las redes?

–En mi caso lo que más vende es mi voz. La tele ayuda, pero no es verdad eso de que si no sales en ella, no existes.

–Canta «Bodies». Cuerpos. ¿Qué no le gusta del suyo?

–Me gusta todo. Mi parte favorita son los pies.

–«Las buenas chicas no mienten». ¿Se lo cree?

–Las buenas chicas siempre dicen la verdad. Yo soy una buena chica, creo.

–¿Y de qué maldad, pecado o vicio se priva para serlo?

–Yo solo me privo del chocolate.

–«Moscas muertas». ¿Tiene algo de mosquita muerta?

–Nada, cero, todo lo contrario. Pero conviene parecerlo de vez en cuando.

–«Frikis». ¿Lo más friki que hace?

–Robar tenedores en los restaurantes.

–«Gigantes» ¿Dónde los ve? ¿En la política? ¿En el arte?

–Hay gigantes y enanos en todos los sitios. Incluso hay enanos de jardín.

–«Una mujer natural». ¿Usted es natural tirando a perfecta?

–No. La perfección es muy aburrida. La imperfección nos hace humanos.

–«Soy un ser humano que busca respuestas», dice Madonna. ¿Querría conocer la respuesta a...?

–Qué hacemos aquí. Espero que algún día llegue un alienígena y nos lo diga.

–Su nuevo single: «Underworld». Inframundo. ¿Ahí está el infierno?

–Está en nuestras cabezas. En la mía hay una mezcla de cielo e infierno.

–Eso va a ser una fusión de gregoriano y heavy metal...

RUTH LORENZO

Profesión: cantante y compositora.

Nació: en 1982, en Murcia.

Por qué está aquí: por su gira «Loveaholic Tour».