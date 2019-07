A los pocos días de salir de la isla, Isabel Pantoja lució un rostro rejuvenecido, relajado y lleno de luz. Hemos analizado con la doctora Electa Navarrete, médico estético de Clínica Menorca, toda la anatomía facial de su rostro para conocer todos los retoques estéticos que han logrado el milagro.

Según la doctora, el cambio más significativo se encuentra en el tercio superior facial donde se aprecia un rejuvenecimiento de la zona alrededor de los ojos. Resultando una mirada mucho más abierta, alegre y juvenil. Este cambio no solo se debe a la toxina botulínica que se ha inyectado, también al relleno a nivel temporal con ácido hialurónico. La pérdida de grasa que provoca ese hundimiento se corrige rellenando con cánula que consigue que se levanten tanto el párpado como la ceja. A nivel medio del rostro se aprecia una bioplastia de pómulos con ácido hialurónico trabajándolos a nivel distal para darles volumen y proyección.

En el tercio inferior se ha retocado el óvalo facial para eliminar la flacidez tensando la piel, recuperando volúmenes y ángulos más juveniles. Se ha inyectado ácido hialurónico reticulado o hidroxipatita cálcica. En la zona peribucal ha trabajado toda la zona de alrededor de los labios con blanching, que consiste en la infiltración superficial de ácido hialurónico reticulado.

Según Julián Hernando, experto en micropigmentación de Clínica Menorca, tomando como base las fotografías no se aprecia si ha utilizado el microblading o la micropigmentación para sus cejas. Pero parece excesivo para su poca frente. El botox está mal puesto, tiene la frente semiplanchada y los músculos corrugadores no los tocaron. El cuello tiene su edad cronológica normal pero no está armonizado con su cara. Tiene pómulos, surcos y filtrums marcados. El remedio para esto, según Carmen Navarro, sería armonizarlos con Endymed que tiene resultados espectaculares.

Para Navarrete, se han trabajado todos los retoques estéticos de una manera muy sutil, con el objetivo de devolver frescura, juventud y naturalidad al rostro, con un resultado fantástico.