“Shawmila” sale del armario (y ligeros de ropa)

No es que Camila Cabello y Shawn Mendes estén muy interesados ​​en ocultar su relación. Tras meses de rumores, la pareja apodada “Shawmila” decidió comerse a besos públicamente en South Beach, Miami, y la reacción de los seguidores de ambos no se hizo esperar. Pista: no todos hablan de los tórridos arrumacos, sino también del revelador bañador de ella.