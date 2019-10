Tiempos de cólera

Hoy no tengo ganas de escribir... no me siento capaz de poder explicar desde esta página en negro sobre blanco todo lo que siento. La indignación, la rabia, la impotencia viendo a esas turbas destrozar mi querida Barcelona, asustando, amedrentando a los ciudadanos sin piedad. Dirigidos por un ser despreciable, Quim Torra, y sus secuaces, que han llevado a Cataluña a un callejón sin salida prometiendo quimeras que sabían que nunca iban a poder cumplir, generando una gran frustración entre personas que no alcanzo a comprender si son ignorantes o inconscientes para no darse cuenta de que están ante un nacionalismo pernicioso como todos los nacionalismos que arrasaron Europa para terminar en terribles guerras.

Continúa destrozando Barcelona mucha gente que no forma parte de los CDR pero que simpatiza con la independencia y aplaude el movimiento. Yo pregunto: ¿Cómo sería esa Cataluña independiente? Viendo que los que promueven y abanderan esas revueltas son en su mayoría grupos anticapitalistas de la izquierda más radical. ¿Cuál es el modelo que tienen planeado para esa hipotética Cataluña independiente? ¿Una república bolivariana? Resulta bastante indignante y sorprendente ver a multitud de personas reclamando algo que ni siquiera saben qué forma tendría. ¿Reclaman la independencia sea cual fuera su régimen? Todos los nacionalismos son fascistas, me da igual que sean de izquierdas o derechas. Aplauden con los ojos vendados. Me recuerdan a la popular imagen de los lemmings suicidas arrojándose en masa desde un acantilado al Océano Ártico.

A todos estos anti-capi que revientan las calles, arrasan los comercios, el turismo y la economía local les importa un bledo, dado que en su mayoría son «ni-nis» sin nada que perder. Por no tener no tienen nóminas ni propiedades con las que poder responder a los destrozos efectuados en caso de detenerlos. Es muy necio ver aplaudir sin condenar lo que está ocurriendo a algunos catalanes que se supone deberían estar preocupados por el bienestar económico y social por el futuro de sus hijos. Esto es el fruto de cuarenta años de esta maldita ideología separatista y nacionalista apoyada por la izquierda, que ha pasado de la lucha de clases a la de grupos minoritarios siempre que vayan en contra de todo lo establecido.

España es uno de los países más democráticos del mundo con un sistema judicial garantista. Los sediciosos catalanes han tenido un juicio abierto que ha salido en todas las televisiones con todas las garantías procesales y nadie va a poner una frontera donde nunca hubo. Tenemos que ser solidarios con todos los que se sienten españoles y están hartos de tanta barbaridad, de verse privados de sus derechos como españoles que se sienten y que son. Mucha ayuda y mucha solidaridad con otros países y aquí debemos serlo con nuestros compatriotas, tenemos que ayudarles y que no se sientan solos.

Cataluña, Vascongadas e incluso Madrid tuvieron un despegue económico bestial que se hizo a costa del resto de España. Con el arancel Cambó por ejemplo, propició, el despegue económico de Cataluña protegiendo el textil catalán en detrimento de Valencia o Castilla. De esto parecen no saber nada. La incultura y la desinformación de su propia historia es la causa de muchos problemas. Como dijo Kennedy en 1962: «Ninguna turba por más rebelde o turbulenta que sea tiene derecho a desafiar a un tribunal de justicia y a nuestra Constitución».