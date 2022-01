Rocío Flores y Olga Moreno dan la cara tras confirmarse el romance de Antonio David y Marta Riesco

Si a alguien ha afectado la confirmación del romance entre Antonio David Flores y Marta Riesco es además de a su aún esposa, Olga Moreno, a su hija, Rocío Flores. La hija de Rocío Carrasco, íntima amiga de la reportera que ha provocado la separación de su padre de Olga Moreno, está muy afectada y decepcionada al enterarse por la revista Lecturas que lo que ambos defendían como amistad y relación profesional, se ha convertido en una relación sentimental lo suficientemente profunda como para dar al traste con su “familia”.

Desde que ayer salieran a la luz las fotos que confirman que Antonio David y la reportera de “El programa de Ana Rosa” tienen planes de vivir juntos, Olga Moreno y Rocío Flores han confirmado sus peores sospechas. Hasta ahora, el ex colaborador de Telecinco les había negado los rumores que le relacionaban desde hace unos meses con Marta Riesco y que provocaron el anuncio de su separación de la ganadora de Supervivientes, a finales de octubre de 2021. Entonces culpó a la prensa y, especialmente, a sus ex compañeros de La Fábrica de la Tele, de acabar con su matrimonio negando que el detonante de su crisis conyugal fuera una de sus compañeras de cadena, a la que no quiso poner nombre: Marta Riesco.

Habla Rocío Flores: “Yo no quise saber nada”.

A Rocío Flores le entristece que crean que ella era cómplice de la aventura que mantenía su padre con su amiga Marta Riesco. Estaba al margen del idilio entre ellos y creía, a pies juntillas, en las explicaciones que le dio su padre y lo que ella misma había propiciado: una amistad y una relación profesional.

Marta Riesco era, además de uno de sus apoyos en “El programa de Ana Rosa”, una de las pocas defensoras de su padre, señalado por el durísimo testimonio de Rocío Carrasco. A ella le daba Antonio David Flores todas sus exclusivas lo que había permitido que la reportera cumpliera su sueño de convertirse en colaboradora ocasional del “club social” de la reina de las mañanas. Marta, se convirtió en la portavoz del ex guardia civil, ante la negativa de su hija Rocío a hablar sobre el conflicto que enfrentaba a sus padres en los medios y en los juzgados.

Rocío Flores, muy triste, ha dado la cara en Telecinco después de que, ayer, su padre confirmara que está construyendo una relación con su ex amiga, Marta. Vestida de negro, con el semblante muy serio y los ojos llorosos, ha sido la primera en contestar a las preguntas de sus compañeros. Por ese motivo y para mostrarle todo su apoyo, quitándole la presión a Ro, ha entrado por teléfono Olga Moreno.

“Yo respeto lo que cada persona quiera hacer con su vida. Yo no tengo nada que ver con esto-comenzaba diciendo la hija de Rocío Carrasco. Yo desde que salio el rumor me desmarqué del tema. No he querido saber nada, nunca he preguntado. Siendo honesta, él ha intentado hablar conmigo y yo no he querido. Me desmarco totalmente de esto, porque no tengo nada que ver con esto.”

“Hace tiempo que no coincido con Marta, solo alguna vez en plató-decía confirmando su alejamiento de la mujer que es hoy la pareja de su padre. Mi relación con Olga no va a cambiar porque es una de las personas más importantes de mi vida. Ayer estuve con Olga, claro. Mi padre no me avisó de nada, supongo que no intuía que iba a salir la portada”.

“Llevo mucho tiempo escuchando cosas, solo deseo que se lleven lo mejor posible, por el bien de quienes ya sabéís. Olga no quiere que diga nada de ella-decía quebrándose y a punto de romper a llorar. “Siempre que he necesitado que mi padre me diera explicaciones he podido hacerlo. Ahora solo pido que hagan las cosas de la mejor manera posible.”