Sofía Cristo se ríe de Bigote Arrocet al compararle con Bertín Osborne

Antes de que Edmundo “Bigote” Arrocet desapareciera de escena dejando plantada por sorpresa a Bárbara Rey, la hija de esta, Sofía Cristo, ya avisó a su madre de que tuviera cuidado con el humorista, porque no era un hombre de fiar. No se equivocó. El ex de María Teresa Campos hizo mutis por el foro y, si Bárbara albergaba alguna esperanza de llegar a algo más sólido que una simple amistad, todo se desvaneció de la noche a la mañana.

Pues bien, este próximo lunes, según cuentan a La Razón, Sofía, su madre y Bertín Osborne tendrán una larga charla en el programa ‘Mi casa es la tuya’, y la primera hace una comparación entre Arrocet y Osborne, comentando entre risas que Bertín vale mucho más que Edmundo.

Lo dice rotunda y dejando muy claro que ella no era partidaria de que su progenitora iniciara una relación con el piticlinero sujeto. No le gustaba tal personaje para su madre.

Bigote Arrocet y Bárbara Rey FOTO: Gtres

Bigote, como él mismo se define, es un alma libre, bien que se lo demostró a su Teresita, durante los cinco años en los que estuvo viviendo con ella en Madrid. Hacía su vida, con los horarios cambiados con los de la veterana periodista.

Curiosamente, se repite la historia. Ni Terelu ni Carmen, las hijas de la Campos, se fiaban de Bigote, y ahora es Sofía la que deja entrever la misma actitud que las hermanas.

Y mientras tanto, ajeno a las críticas, el humorista seductor continúa en Chile atendiendo a sus negocios y a su hermana enferma, su hija y sus nietos. Pasa de todo y de casi todos.