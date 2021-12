Exclusiva | Sofía Cristo desmiente el noviazgo de Barbara Rey y Bigote Arrocet: “Sólo son amigos”

“Mi madre me lo hubiera dicho si hubiera algo más. Nos lo contamos casi todo”-argumenta Sofía Cristo a quiénes le preguntan si es cierto que su madre y Bigote Arrocet sean pareja. Cristina Tárrega, gran amiga de la hija de Ángel Cristo ha trasladado a la audiencia de “El programa de Ana Rosa” el mensaje con el que Sofía echa por tierra los rumores que relacionan a su madre con el humorista chileno: “Sólo son amigos”.

Aún así, y a pesar de que la noticia de un posible romance había causado estupor entre quienes conocen a ambos, lo cierto es que Bárbara Rey y Bigote Arrocet han intensificado la relación que les une en los últimos meses, por lo que a nadie le extraña que hayan acudido juntos a la fiesta organizada por la directora de “Madrid Magazin” en el Hotel Wellington de Madrid. Rey y Arrocet llegaron juntos al céntrico hotel y, tras posar juntos y cómplices, se marcharon juntos, en el coche de Bárbara Rey, antes de la medianoche.

InfoLujo y la organizadora del evento al que acudieron juntos confirman el romance.

Fue a raíz de llegar juntos a este evento, celebrado ayer, cuando se ha filtrado a los medios que “la pareja había confirmado que son pareja” al resto de asistentes a la fiesta. La propia homenajeada en el cumpleaños, Clara Tena, ha asegurado a los colegas que se han puesto en contacto con ella que “Ayer vivimos momentos mágicos con ellos. Ojalá les vaya bien porque los dos se merecen ser felices”.

El primer medio en hacerse eco de esta información ha sido InfoLujo, que detalla que fue este lunes por la noche cuando ambos confirmaron su noviazgo a los asistentes a una fiesta de Navidad organizada por la empresaria Clara Tena, directora de Madrid Magazine.

La noticia del nuevo amor de Bárbara Rey eclipsa su posible comparecencia en el Senado

Al parecer, la relación entre ambos comenzó hace como unos tres meses, tras haber coincidido en Telecinco por el programa Secret Story, donde el ex de María Teresa Campos era concursante y la ex vedette defensora de su hija, también participante del reality.

Bárbara Rey, Bigote Arrocet y María Teresa Campos FOTO: Instagram

Precisamente la madre de Sofía Cristo fue noticia hace unos días en las páginas de política por la petición del político valenciano de Compromís Carles Mulet para que la actriz compareciera en el Senado para hablar sobre los fondos reservados que supuestamente habría recibido para no hablar de su supuesta relación con el Rey Juan Carlos. Petición que fue descartada el viernes por la Mesa de la Comisión de Interior del Senado.

Bárbara se deshace en elogios sobre Bigote: “Le conozco desde hace 30 años y solo puedo hablar bien de él”.

Aunque, de momento, los protagonistas de esta supuesta historia de amor no se han pronunciado sobre la naturaleza de sus sentimientos, no niegan que han retomado su vieja amistad desde que se reencontraron en el plató de “Secret Story”, al que Bárbara acudía como defensora de su hija, y Bigote, como concursante del nuevo reality de Telecinco. Allí, la vedette de Murcia no ha dudado en sacar la cara por el chileno cuando ha sido cuestionado por Terelu Campos, otra de las colaboradoras del programa, dejando claro su afecto por el ex novio de Maria Teresa Campos. “A mí-decía Bárbara a Terelu ante Carlos Sobera- Bigote me ha demostrado ser una persona muy educada, cariñosa y respetuosa siempre. Le conozco desde hace más de treinta años, porque trabajó con Ángel y conmigo en el circo, y todo lo que puedo decir de él es bueno.”