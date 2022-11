Gloria Camila: bajón de un 70 % de ingresos en las redes tras dejar la televisión

La decisión de Gloria Camila Ortega Cano de desaparecer totalmente del universo mediático puede traerle graves consecuencias económicas, al margen de su confesada, mala salud mental y emocional. La hija de José Ortega Cano no ha podido aguantar la presión mediática y reconoce que «necesito un respiro y la ayuda de profesionales, continuando mi tratamiento psicológico, esta vez con medicación y alejada del foco mediático».

Una fuente cercana confirma que «este descanso le está viniendo muy bien. Era muy necesario porque se sentía totalmente agobiada por las circunstancias. Tener tiempo libre le sirve para estar más tiempo con su padre y su pareja. Ortega Cano lleva mal su ruptura matrimonial y el apoyo de Gloria es fundamental en este momento tan duro».

Gloria Camila, expulsada de 'Pesadilla en el paraíso' FOTO: Mediaset

No obstante, la joven reaparecerá en público el 8 de noviembre, en un evento de la firma de cosmética Glowfilter, la cual se viste de largo para celebrar con un baile de máscaras el éxito del proyecto profesional de la influencer Marta Lozano. El evento contará con la presencia de numerosas caras conocidas como Laura Escanes o María Pombo, además de Gloria.

El pasado fin de semana, la joven se escapaba con su chico, David, a la playa, y subía un mensaje esclarecedor en sus redes: «Desconectando… La resiliencia es aprender a derrumbarse sin rendirse, aprender a explotar sin quemarse». Al salir del concurso «Pesadilla en el paraíso» se encontró con una situación personal y familiar marcada muy negativamente por diversos factores, como la ruptura de su padre y Ana María Aldón, sus desafueros judiciales con Rocío Carrasco, el ataque de su ex, Kiko Jiménez y el de Gema Aldón… Ha llegado al convencimiento de que «mi vida necesita cambios… No debemos avergonzarnos de sentirnos en algún momento deprimidos y tristes… El hecho de ser personajes públicos no da derecho a destruirnos como personas».

Gloria Camila FOTO: Jesus Briones GTRES

A lo anterior se suma la aparición en escena de su madre biológica, que «amenaza» desde Colombia con presentarse en España para contar en un programa de televisión toda la verdad de la infancia de sus hijos, Gloria y José Fernando. Ellos no han buscado nunca regresar a tierras colombianas para reencontrarse con su pasado, y la misma Gloria siempre ha dicho que «mi madre se llama Rocío Jurado».

Curiosamente, se llegó a publicar que su progenitora falleció cuando su hija tenía 11 años, un dato que nunca se contrastó. Pero parece erróneo, si se confirma la intención de esa mujer, que estaría viva, de viajar a nuestro país. El mismo Ortega ya ha manifestado que no entendería por qué la buena señora removería los fantasmas del pasado.

Gloria Camila en una imagen reciente FOTO: Cristobal Dueñas GTRES

Aun así, Rocío Carrasco, ha desvelado recientemente en «En el nombre de Rocío», su docuserie de Telecinco, que Ortega Cano la llamaba para pedirle ayuda por «la difícil adolescencia de su hija». Al igual que lo hacía para lamentarse del comportamiento de José Fernando y sus malas compañías.

Hace unos meses se llegó a especular con un posible acercamiento entre las hermanas, pero nada más lejos de la realidad, porque están enfrentadas en los tribunales. Y es difícil de augurar un entendimiento.

Volcada en los suyos

Ahora, Gloria quiere volcarse por entero en la gente a la que quiere, sobre todo en su padre, recién separado, sus hermanos, su sobrina Rocío y su novio. Una decisión que prioriza lo personal por encima de todo lo demás.

Pero con este alejamiento, según nos explica el experto en marketing digital, José Noblejas, «la presión es máxima, porque estamos hablando de un perfil que basa casi toda la cantidad de dinero que obtiene en el ránking de influencers gracias a su presencia en la televisión. Es decir, si abandona ese medio, Gloria no facturará lo que factura. Obviamente, eso genera un estrés y una ansiedad brutal, porque debes compaginar los posibles acuerdos con las marcas con una presencia en la pequeña pantalla que tiene que ser muy activa, y si desapareces te quedas sin ingresos. Aunque necesita parar por un problema de salud mental, es evidente que ni de lejos facturará, de seguir en redes sociales, lo que lograba con su presencia en televisión. Con suerte, un treinta por ciento…»

Gloria Camila y Rocío Flores en una imagen de archivo FOTO: Instagram

Noblejas es consciente de que «sus problemas personales son la causa de este abandono, tiene demasiados frentes delante que le hacen mucho daño, y ha llegado un momento en el que se ha venido abajo. Todo el ruido mediático y las polémicas que le han rodeado le dieron la estocada final. Sería incluso normal que no llegara a superarlo. Se dio de bruces con la cruda realidad que le rodeaba, se sintió sobrepasada, y, por muy acostumbrada que esté a gestionar cierto tipo de estrés, no pudo más. Ahora necesita tranquilizarse y salir poco a poco del bache».