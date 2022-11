La “vuelta a los ruedos” de Gloria Camila ya tiene fecha: así será su esperada reapación en su momento más delicado

El pasado viernes 21 de octubre una decicida Gloria Camila hacía pública su decisión de retirarse temporalmente de la vida pública para tratarse su salud mental. A través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, la hija de Ortega Cano y Rocío Jurado comunicaba a sus miles de seguidores los motivos de su retirada.

Gloria Camila FOTO: MEDIASET MEDIASET

“Considero que las redes sociales han traído cosas positivas pero también creo que han desdibujado un poco la realidad en la que vivimos, y muchos de nosotros, yo la primera, hemos caído en ese error. Llevo tiempo reflexionando sobre distintos aspectos que me rodean, intentando sobrellevar las situaciones que se me han ido apareciendo e intentando aparentar una imagen que no representaba mi estado real, y todo eso se ha ido acumulando en un vaso que se ha terminado desbordando… A veces es bueno alejarte para valorar tanto lo bueno como lo malo, en este caso me he dado cuenta de que mi vida necesita cambios y creo que haciendo esta carta empiezo con el primero, que es aceptar el momento tan duro que estoy viviendo. No quiero culpar a nadie pero sí pido comprensión y respeto... Entiendo que al ser personaje público mi vida y lo que me rodea sea noticia, tanto para bien como para mal, teniendo en cuenta que en ocasiones me he lucrado por decisión propia pensando que así arreglaría un poco mi mundo, pero me equivocaba”, explicaba entonces.

Gloria Camila llora en 'Ya son las ocho' FOTO: La Razón Mediaset

Ahora, justo dos semanas después, su reaparición ante los medios de comunicación ya es todo un hecho. Y es que la joven ha confirmado su asistencia para el próximo martes 8 de noviembre en el que será un evento de la firma de cosmética Glowfilter, la cual se viste de largo para celebrar con un baile de máscaras el éxito del proyecto profesional de la influencer Marta Lozano. El evento contará con la presencia de numerosas caras conocidas como Laura Escanes o María Pombo, además de la de Gloria, quien se enfrentará de nuevo a las preguntas de la prensa.