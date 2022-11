La advertencia de Antonio David ante la última emisión del documental de Rocío Carrasco

Ya ha pasado más de un año desde que Rocío Carrasco decidió romper su silencio “para seguir viva” y su serie documental ha llegado a su fin. En la noche del 14 de noviembre se emitió el último episodio de la segunda parte de la producción, “Todos contra Rocío”, en el que la protagonista narra que su propia familia le dio la espalda en su lucha contra Antonio David Flores. La heredera universal de la Jurado volvió a acusar a su exmarido de haberla maltratado física y psicológicamente, e incluso lamentó que la Justicia se había equivocado con ella, como otras tantas mujeres, al sobreseer su caso.

Rocío Carrasco criticó algunos argumentos que el fiscal utilizó para archivar la causa, entre ellos, que la demandante no tenía trabajo o que la nula relación con sus hijos podría estar detrás de sus problemas psicológicos, en lugar del supuesto maltrato de Antonio David Flores. “¿Y por qué no tengo trato con mis hijos? ¡Por él! ¿Y lo del trabajo? Es vergonzoso. Entonces, ¿cualquier mujer que no tenga trabajo se le niega como víctima de violencia de género?”, se preguntaba la primogénita de “La más grande”.

Espero que la Justicia Española os condene de forma ejemplar y que el juicio mediático al que me han sometido durante año y medio, jamás vuelva a ocurrir en un Estado de Derecho. @fabricatele #YoMeRebelo14N — ANTONIO DAVID FLORES (@adavidflores) November 14, 2022

Unas declaraciones que volvían a situar a Antonio David en el punto de mira, y ante las que el malagueño ha lanzado una seria advertencia. “Espero que la Justicia Española os condene de forma ejemplar y que el juicio mediático al que me han sometido durante año y medio, jamás vuelva a ocurrir en un Estado de Derecho”, sentenció en sus redes sociales. Lo cierto es que, según el testimonio de la propia Rocío Carrasco, su exmarido todavía no ha interpuesto una denuncia contra ella por acusarle públicamente de haberla maltratado. Bajo su punto de vista, no lo hace por miedo a que la causa pueda reabrirse y ella por fin pueda demostrar que lo que cuenta es cierto.