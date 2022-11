Sandra Barneda y Nagore Robles, de nuevo unidas tras su ruptura

Ya ha pasado casi un año desde que Nagore Robles y Sandra Barneda tomaron caminos separados, tras más de un lustro de relación. A pesar de la ruptura, ambas se han dedicado palabras de cariño y han demostrado que entre ellas siempre existirá un vínculo muy fuerte. De hecho, el destino ha vuelto a unirlas en un proyecto televisivo en el que se verán en una nueva tesitura. Hasta ahora, la periodista ejercía de presentadora y la exconcursante de “Gran Hermano” de colaboradora, pero ahora la han ascendido y será una de las conductoras de la próxima edición de “Pesadilla en el paraíso”.

Nagore Robles se une así a Carlos Sobera y Sandra Barneda. Mientras que el primero conducirá “las galas semanales de la nueva edición”, en las que, según explica Mediaset, “tendrán lugar acontecimientos clave en la mecánica del concurso”; la segunda hará lo propio en los debates del formato. El papel de la de Basauri consistirá, entonces, en “dirigir los juegos que tendrán que afrontar los concursantes y ofrecerá de primera mano el relato de la convivencia de los protagonistas” desde Jimena de la Frontera, como hace Lara Álvarez en Honduras en “Supervivientes”.

Sandra Barneda FOTO: La Razón Telecinco

Desde el grupo audiovisual se explica que tanto Carlos Sobera como Sandra Barneda conectarán en directo con Nagore Robles, por lo que las presentadoras interactuarán entre ellas. Una nueva oportunidad para demostrar la cordialidad y el cariño que todavía hay entre las dos. Sin embargo, se debe recordar que la exconcursante de “Gran Hermano” dejó de seguir en sus redes sociales a la que fue su pareja, mientras que esta todavía la conserva entre las personas a las que sigue.

No será la primera vez que Nagore Robles y Sandra Barneda coinciden en un formato televisivo tras su ruptura. En San Valentín, mientras la catalana presentaba “El debate de las tentaciones”, su ex irrumpió para anunciar al siguiente tronista de “Mujeres y hombres y viceversa”, cuyo nombre guardaba en un sobre. “Y como no has traído el ramo de flores que yo esperaba, pero has traído un sobre, yo no sé si el sobre será para mí”, dijo Barneda.