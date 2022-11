Nagore Robles revela su lista de deseos para 2023 sin Sandra Barneda

Faltan menos de dos meses para despedir este 2022, un año que ha sido muy duro y vertiginoso para Nagore Robles. Después de 6 años de relación, la televisiva y Sandra Barneda ponían punto y final a su relación a través de un comunicado de Instagram. El amor no pudo superar los obstáculos entre ellas y decidieron poner punto y final a su noviazgo. Ambas formaban una de las parejas más queridas y mediáticas del panorama nacional y su separación pilló a todo el mundo de imprevisto.

Desde que se zanjó su romance, a pesar de la ruptura, siempre se han dedicado muestras públicas de amor y nunca han tenido una mala palabra para la otra, dando una clase magistral de amor por encima de cualquier cosa. Cada una ha gestionado la ruptura a su manera y lo cierto es que Nagore ha atravesado unos meses complicados tras su separación. La vasca está deseando acabar el año y cumplir con sus deseos en el 2023 y así se lo ha hecho saber a todos sus seguidores. “Crear un espacio de autoestima, motivación. Salud física y mental. Encontrar mi casa en el campo y sobre todo poder pagarla. Conseguir otro reto físico. Tener mi propio programa. Estudiar algo que aún no quiero desvelar por si finalmente no me comprometo con ello” publicaba la influencer a sus más de millón de followers.

Story de Nagore Robles FOTO: @nagore_robles Instagram

Lo cierto es que la vasca se ha centrado estos últimos meses en cuidarse a ella misma, tanto física como mentalmente. La televisiva, después de tanto cambio, ha tenido que buscar la estabilidad y la tranquilidad después de la ruptura, algo que ha hecho refugiándose en sí misma y cuidándose.

También se ha sincerado con todos sus seguidores y ha desvelado lo que más valora en una persona. “La capacidad de resolución, la madurez emocional, su inteligencia, su empatía, su sentido del humor, su paciencia, su capacidad de disfrute, su ambición, sus amistades, su mirada, su...” haciendo referencia a un icono de melocotón, refiriéndose de broma al trasero. Está claro que Nagore Robles con esta confesión lo que le podría enamorar y se lo ha puesto muy fácil a los que quieran conquistarle el corazón. ¿Será el 2023 el año en el que la televisiva vuelva a recuperar la ilusión en el amor?