Las lágrimas de Nagore Robles por Sandra Barneda

Nagore Robles y Alba Carrillo lo están petando con su podcast ‘Nos hemos liao’, donde hablan sin tapujos de muchos temas con invitados, algunos de ellos tabús. En esta última ocasión, las presentadoras han hablado sobre la salud mental y la vasca no ha dudado en confesar públicamente que, recientemente, ha estado llorando por su ex, Sandra Barneda, al acordarse de ella.

“¿Cuándo ha sido la última vez que has llorado?” era la pregunta que sorprendía a Nagore Robles. “Ayer o antes de ayer, porque me acordé de mi ex. Estuve en el pueblo, un espacio muy bonito y en el que vivimos muchos momentos” respondía con sinceridad. Lo cierto es que no es la primera vez que la ex de Sandra Barneda expresa cómo se siente desde que lo dejó con la presentadora de ‘La isla de las tentaciones’ y en alguna que otra ocasión ha sido vista llorando por las esquinas, muy triste, tras su ruptura con la catalana. “El amor tampoco todo lo puede”, le contestó emocionada Alba Carrillo al ver a su compañera sincerarse. Nagore, a esta frase, lanzó esta profunda reflexión: El amor no todo lo puede, hay muchas cosas. Sí que creo en que se puede querer y se puede amar después del gran amor. Sandra ha sido el gran amor de mi vida sin duda”.

Sandra Barneda y Nagore Robles FOTO: Chema Clares GTRES

Nagore Robles, a pesar de todo, jamás ha tenido una mala palabra para Sandra Barneda y en todas sus intervenciones públicas le ha dedicado cariñosas y respetuosas palabras de amor a la que fue su pareja durante unos años. Así hablaba la vasca de la presentadora en el último evento al que asistió: “Yo voy a querer a Sandra siempre. Hay amores eternos y yo le deseo lo mejor, y si ella es feliz yo soy absolutamente feliz. Se merece todo lo bueno que le pase a nivel profesional y personal”.

Por la otra parte, Sandra Barneda hablaba así con Emma García sobre el amor hace unas semanas: “Cuando te rompes, te rompe la vida, es verdad que rasga esa parte en la que todos nos ponemos la coraza. Te das cuenta de que para vivirla intensamente también hay que aceptar el sufrimiento y la tristeza, y hay que atravesarla. Te recompones aceptándolo. Aceptas que existe una ruptura, que te rompan el corazón y que forma parte del aprendizaje de la vida. Aprendes transitando en esa tristeza y sabiendo que, después de llorar, vendrá otra cosa pero que hay que llorar”. La presentadora parece que ha vuelto a ilusionarse tras su ruptura con Nagore Robles con Pascalle Paere... ¿cuándo volverá a sentir la chispa del amor la vasca?