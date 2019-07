Un botín de 5, 5 billones de euros para Haya de Jordania

Según algunos medios ingleses la princesa Haya prepara una ofensiva mediática contra su marido Sheikh Maktoum, gobernante de Dubai y Primer Ministro que afectaría también a la realeza de los de los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

La estrategia destinada a menoscabar la frágil imagen del emirato estaría apoyada por grupos de comunicación de su país natal, Jordania y poderosos periódicos europeos que han encontrado en esta historia de sexo, represión y dinero, los ingredientes perfectos para hacer el agosto en los kioscos.

En este coordinado ataque mediático la Princesa contaría con el apoyo de una influyente amiga británica y de su hermano, el príncipe Ali Bin Hussein. La estrategia pasa por dinamitar los cimientos de la realeza de los países árabes en una carrera contrarreloj destinada a conseguir un acuerdo extrajudicial que le reporte billones de euros antes de que se celebre la vista del divorcio, prevista para el próximo 31 de julio en Londres.

Según algunas fuentes el intento de Haya de Jordania por acabar con la imagen de su marido habría comenzado con la filtración con la que se justificaba su huída de palacio: el rapto y la posterior reclusión forzada de la hija del propio emir, Latifa, tras denunciar abusos por parte de sus familiares más directos. El descubrimiento de esta realidad, fue, en un primer momento la causa esgrimida por Haya para huir de Dubai sin mirar atrás, acompañada de sus dos hijos.

Pero mientras algunos medios alzan a la bella princesa jordana en símbolo de la libertad de las mujeres en los países árabes, otros medios no han dudado en acusarla de adultera y ambiciosa. Para ellos, la única razón detrás de su huida no es otra que su guardaespaldas británico convertido en amante. Russell Flowers, ex soldado de infantería del ejército británico, con quién mantendría una relación muy íntima desde hace cinco años y a quién habría regalado una casa victoriana en Inglaterra, cercana a la finca en la que ahora se refugia en Newmarket.

Pero si la infidelidad ya ha causado estupor entre la realeza, la reclamación económica que pretende Haya, más de 5 billones de euros, han provocado que desde el pequeño emirato árabe, se presente a Haya como una mujer depravada capaz de cualquier cosa para satisfacer sus deseos sexuales y mantener su privilegiada posición económica.

Las terribles acusaciones entre uno y otro bando no han hecho más que empezar y nadie duda que el tono seguirá “in crecendo” hasta que la corte de Londres ponga fin al matrimonio.