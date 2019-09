Un bronceado como el de la Reina

En uno de los últimos actos oficiales de la Reina Letizia, en el Teatro Real, llamó la atención su piel todavía bronceada además de un maquillaje muy favorecedor. El tono tostado no es fruto de horas bajo el sol , ya que a ella no le gusta y además lo evita para retrasar la aparición de manchas y arrugas. ¿Cómo conseguir entonces ese color? Cada vez existen más tratamientos cosméticos que ayudan a lograr un bronceado perfecto. He probado la técnica de la que me aseguran ella es fan y el resultado es espectacular. Según la directora de Le Petit Salon, tras años de experiencia y mejoras de la técnica autobronceadora, sigo teniendo claro que el protocolo del tratamiento bronceador en cabina es el mejor para ponerte morena sin sol por las siguientes 6 razones:

–Es capaz de adaptar la tonalidad a la medida de cada fototipo cutáneo.

–Se busca siempre la uniformidad en el tono.

–Se utiliza un aerógrafo pulverizador de máxima precisión.

–Protege, cuida y embellece la piel gracias a los principios activos de su fórmula.

–La técnica tiene como resultado un tono dorado muy sutil: proporciona el efecto «moreno sin sol», más elegante y natural.

–Acompañado de un peeling pulidor, la sensación es de tener una piel renovada, además de morena.

He probado muchos tratamientos autobronceadores en cabina, pero siempre había algo que no terminaba de convencerme: una cierta tonalidad naranja, uno poco natural o alguna zona que quedaba más intensa que otra... Y es este, sin duda, el que consigue un moreno más natural, bonito y elegante. El bronceado Costa azul consta de tres pasos:

–Peeling pulidor en seco. Se aplica una fórmula a base de polvo de avena, enriquecido con vitamina C e hiedra, libre de aceites, y, por tanto, idónea para la piel, que además de lisa queda totalmente limpia y sin residuos, algo imprescindible para que el autobronceador penetre y se fije de forma más homogénea. Se aplica por toda la superficie de la piel y se extiende mediante enérgicas maniobras de masaje exfoliante que tiene propiedades anticelulíticas, drenantes y antiedad, por lo que los beneficios se multiplican proporcionalmente al embellecimiento de la piel.

–Personalización del tono. Después de un diagnóstico del fototipo de piel, se realiza la mezcla a medida, combinando de forma personalizada los distintos tonos que ofrecen las fórmulas de bronceado (light, medium y dark).

–Pulverización aerográfica. Se realiza de pie, con una pistola pulverizadora de máxima precisión, cuyo disparo está diseñado para lograr una distribución del producto homogénea y evitando diferencias de tono. Las expertas de Le Petit Salon ponen además máximo cuidado en realizar la aplicación siempre desde la misma distancia, un gesto clave para asegurar el efecto uniforme. Para evitar cualquier mancha al vestirse, se seca la piel del cuerpo con ayuda de un secador de mano durante unos minutos. ¡Y listo!

Tras el tratamiento, y pasadas entre 6 y 8 horas, la piel lucirá morena como si llevara una semana en la playa. El bronceado se va perdiendo gradualmente, pero, con hidratación diaria puede durar hasta dos semanas. Con respecto al precio, hay dos opciones: el tratamiento completo Costa Azul con Peeling + Bronceado (cuerpo entero): 60 euros (45 minutos); si se desea solo bronceado: 35 (20 minutos). ¿Dónde?: Le Petit Salon está en C/Almagro, 15. 28010, Madrid. Tel. 91.319.67.51. www.lepetitsalon.es.