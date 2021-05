¿Para qué sirve la vida laboral y cómo pedir este documento a la Seguridad Social?

La Seguridad Social pone a disposición de todos los contribuyentes la obtención de su vida laboral. Este documento muestra todas tus situaciones de alta y baja en los distintos regímenes de la Seguridad Social y el número de días que has estado en alta, tanto de manera completa o acotada según tu búsqueda.

De este modo, podremos ver todo el tiempo que tenemos cotizado, si hemos trabajado a tiempo parcial o completo o el periodo en el que hemos sido trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia.

¿Para qué sirve la vida laboral?

Se trata de un documento que se necesita con cierta frecuencia para realizar distintos trámites. Por lo general, se necesita para realizar trámites con la administración pública , como por ejemplo, para recibir diferentes prestaciones.

No obstante, también se utiliza en términos empresariales, por ejemplo, para dar cuenta a una empresa de tus conocimientos y experiencia en busca de un puesto de trabajo. Si tienes una vida laboral bastante larga, es probable que no recuerdes todas las empresas en las que has trabajado o los diferentes periodos, así que la vida laboral puede ayudarte a elaborar el currículum.

También, sirve para comprobar si estamos dados de alta en la Seguridad Social. Por lo general, cuando conseguimos un empleo nuevo, la empresa contratante da de alta al trabajador el día que empieza a trabajar. Sin embargo, en caso de duda, podemos pedir la vida laboral y comprobar si la empresa en cuestión ha hecho este trámite o no.

Otro de los usos que se le da a la vida laboral es para calcular el tiempo de cotización. Aquellas personas que se acerquen a la edad de jubilación pueden conocer a través de este documento el tiempo exacto que han cotizado.

¿Cómo obtener la vida laboral?

Existen diferentes formas de obtener la vida laboral. Vía Internet, podemos solicitar la vida laboral rápidamente en la sede electrónica de la Seguridad Social o a través de su aplicación. Para ello, podemos solicitar este documento mediante un certificado electrónico o el sistema Cla@ve. Ambos métodos sirven para validar nuestra identidad y abrirnos el acceso a multitud de trámites y servicios electrónicos de la administración.

También, vía Internet pero sin utilizar estos métodos de identificación, podemos solicitar el envío postal de la vida laboral en la sede electrónica de la Seguridad Social rellenando un formulario con tus datos personales, domicilio y correo electrónico.

Por otro lado, podemos pedir la vida laboral a través de un SMS, pero necesitas tener comunicado tu teléfono a la Seguridad Social. Para ello, hay que introducir tu DNI y número de teléfono y recibirás la vida laboral. También, podemos pedir la vida laboral por vía telefónica, a través del servicio de atención telefónica de la Seguridad Social. El teléfono 901 50 20 50 es el número destinado a Servicios Telemáticos e Información General, donde podremos obtener la vida laboral.