Cómo obtener el certificado digital o registrarse en Cl@ve para realizar trámites con la Seguridad Social

Las vías para identificarse en la sede electrónica de la Seguridad Social han dado dolores de cabeza a buena parte de la población. Durante los primeros meses de pandemia, la única forma de realizar trámites era por internet y por teléfono, aunque debido al colapso de las líneas este segundo método no era muy efectivo. De repente, muchos se dieron cuenta de que no disponían del certificado digital o Cl@ve para poder operar. Las quejas de cientos de miles de ciudadanos dieron sus frutos y se creó una nueva vía de acceso por SMS para algunos trámites. Con las aguas algo más calmadas y con las oficinas funcionando, aunque no a plena capacidad, los que quieran o necesiten acceder al catálogo completo de trámites podrán hacerlo solicitando estos sistemas de identificación. ¿Cómo se piden?

Cl@ve

Para registrase en Cl@ve hay tres vías:

-Si no dispone de certificado electrónico debe acceder a la pestaña “Registrarse en Cl@ve” del procedimiento “Registro Cl@ve” de la Agencia Tributaria. El usuario tendrá que aportar su DNI y, a continuación, hacer clic sobre el botón “Sí, envíenme una carta de invitación a mi domicilio fiscal”. La carta será enviada a través de correo postal. Tras recibir la carta, deberá volver al registro e introducir el código de verificación recibido y terminar de completar sus datos. Cada vez que necesite hacer un trámite, deberá solicitar una contraseña que le aparecerá en la aplicación móvil Cl@ve PIN y que es de un solo uso. La Seguridad Social advierte de que “se trata de un registro de nivel básico y, por tanto, no permite acceder a todos los servicios electrónicos ni utilizar Cl@ve firma”.

-Si dispone de certificado o DNI electrónico puede registrarse en el sistema Cl@ve a través de internet. Es un registro de nivel avanzado que ofrece acceso al catálogo completo de servicios.

-Presencialmente en una Oficina de Registro. Es un registro de nivel avanzado lo que le permitirá el nivel mayor de acceso a trámites y servicios. En este enlace encontrará un buscador de oficinas de registro Cl@ve. Entre estas oficinas está la red de oficinas de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal o la Agencia Tributaria, todas con cita previa. También en las Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno, oficinas de registro de muchas comunidades y ayuntamientos o en delegaciones provinciales de los departamentos de administraciones públicas de las comunidades autónomas.

Certificado digital

Este sistema de identificación puede ser más difícil de conseguir, sobre todo, para que aquellos ciudadanos que tengan ciertas dificultades para manejarse con los ordenadores. Para obtener el certificado digital, la forma más sencilla de hacerlo es solicitándolo a través de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT). Debe seguir los siguientes pasos:

-Acceda a la página web de la FNMT. Entre en el apartado de “Servicios”, después en “Certificación digital” y clique sobre la opción “Ciudadanos”.

-Configuración previa. Para solicitar el certificado es necesario instalar el software que se indica en este apartado. Si no se siguen estas instrucciones previas su navegador puede no soportar el software. Se recomienda utilizar Mozilla o Internet Explorer.

-Solicitud vía internet de su certificado. Solicite el certificado introduciendo los datos identificativos que se solicitan (NIF, NIE, primer apellido, email) y envíe petición. Al finalizar el proceso de solicitud, usted recibirá en su cuenta de correo electrónico un Código de Solicitud que le será requerido en el momento de acreditar su identidad y posteriormente a la hora de descargar su certificado.

-Acreditación de la identidad en una Oficina de Acreditación de Identidad. Una vez completada la fase anterior y esté en posesión de su Código de Solicitud, para continuar con el proceso deberá Acreditar su Identidad en una de las Oficinas de Acreditación de Identidad. Podrá encontrar la más cercana en este localizador de oficinas. Debe tener en cuenta que en las oficinas de la AEAT, Seguridad Social y en otras oficinas se requiere de cita previa.

-Descargue de su Certificado de Usuario. Aproximadamente 1 hora después de que haya acreditado su identidad en una Oficina de Acreditación de Identidad y haciendo uso de su Código de Solicitud, podrá descargar e instalar su certificado y realizar una copia de seguridad desde la propia web de la FNMT.