«Karate kid»: El otro Sr. Smith

Director: Harald Zwart. Guión: C. Murphey a partir de la historia original de R. Mark Kamen. Intérpretes: Jaden Smith, Jackie Chan y Taraji P. Henson. EE UU-China, 10. Duración: 130 min. Acción.



A Harald Zwart le ha tocado el dudoso honor de dirigir este «remake» libérrimo de aquella cinta, «Karate Kid», que en 1984 tanto entusiasmo juvenil despertó dentro y fuera de EE UU aunque a otros nos hiciera maldita la gracia la historia de un adolescente que decide aprender las nobles artes orientales gracias a un anciano pedantillo. Mejor la serie del pequeño hippie saltamontes. Qué duda cabe que la vida desde entonces ha cambiado, de ahí que el director decidiera, muy probablemente aconsejado por Will Smith, productor de la cinta y padre en cuestión del niño que la protagoniza, adaptar mal que bien el filme a los tiempos que corren, lo que traducido en línea argumental queda más o menos de esta guisa: una viuda afroamericana se muda a Pekín por motivos profesionales, y hasta la otra punta del mundo arrastra a su reticente hijo, de doce años; o sea, que la edad del alumno original ha descendido significativamente. En una película (que, por cierto, ofrece una cara bastante amable de China quizá porque también ha soltado dólares largos para financiarla) rebosante de peleas, patadas y puñetazos entre menores, lo que no deja de chocar en una época marcada por las correcciones políticas extremas, lo más curioso estriba en descubrir a un sobrio Jackie Chan en un registro totalmente nuevo. Y, ya que hablamos de hallazgos, ahí va el segundo: cuando Jaden Smith no aparece de la guisa con que suele acudir a las alfombras rojas y va vestido «de calle» gana mucho. Y más, dinero quiero decir, ganará a partir de ahora gracias al regalo que le ha hecho su millonario padre en formato celuloide. Tiene carrera asegurada para rato.