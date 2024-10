¿Cuál es horóscopo de España y qué dice sobre nuestra forma de ser?

Hoy, 12 de octubre, los españoles tenemos la suerte de poder celebrar con orgullo nuestra Fiesta Nacional, donde miles de personas saldrán a las calles para honrar al país donde nacieron y la tan rica y diversa cultura que nos confiere una identidad única. Este día se comenzó a celebrar en 1892, en conmemoración del 400 aniversario de la llegada de Cristóbal Colón y su tropa a América (1492), el llamado 'Nuevo Mundo'.

Lo que define al pueblo español como tal no es ni el lenguaje, ni la partida de nacimiento, ni el DNI ni tampoco algunas costumbres, sino un sentimiento de unión en la diversidad, además de una forma de ser muy particular que tenemos los españoles. Cuando un ciudadanos de España viaja a otro país, es capaz de reconocer a un compatriota sin la necesidad de mirar su pasaporte, porque lo lleva escrito en sus gestos y en la manera de comportarse, es casi instintivo.

Llegada del coche de los Reyes Felipe y Letizia, al desfile militar del 12 de Octubre por el Paseo de la Castellana de Madrid para festejar este martes el Día de la Fiesta Nacional Fernando Villar Agencia EFE

Al contrario de lo que me mucha gente piensa, la fecha en la que se suceden las cosas no se da por casualidad, y es muy determinante en el pasado, presente y futuro de un hecho. No es lo mismo firmar un contrato o una tarea importante bajo una fase lunar u horóscopo concreto que en otro. La posición de los astros, siempre cambiante, es completamente distinta, y así también la energía que refleja en cada momento.

La fecha del 'nacimiento' de España es un tema controvertido, ya que no existe un acuerdo unánime para marcar el momento exacto en el que se constituyó como nación. Algunos sostienen que fue a mediados del siglo XVI, cuando Carlos I de España abdicó sobre Felipe II. Sin embargo, hoy tomaremos como referencia un acontecimiento mucho más significativo: el fin de la Reconquista.

Fue en 1492, pero no un 12 de octubre, sino el día siguiente al Año Nuevo, un 2 de enero de 1492. En esta fecha exacta, los Reyes Católicos (Isabel de Castilla y Fernando de Aragón) tomaron el último reducto que quedaba en la Península Ibérica bajo en control árabe. Se firmaron así las Capitulaciones de Granada, lo que muchos consideran como el nacimiento de España tal y como la conocemos hoy en día.

Es importante, ahora que nos encontramos celebrando la Fiesta Nacional, saber cuál es la influencia de los astros sobre el carácter y el desarrollo histórico de nuestro país. El punto exacto donde se encontraban el Sol, la Luna y cada objeto celeste cuando 'se dio a luz' a España cuentan mucho acerca de sus gentes y costumbres.

Cómo funciona el horóscopo zodiacal

El horóscopo es un método de predicción de sucesos futuros sobre la vida de una persona en base a la posición del Sol, la Luna y otros planetas y objetos del cosmos en el momento del nacimiento. Es un tipo de 'mancia' o disciplina de la adivinación, y se lleva practicando desde hace milenios, habiendo sido cultivada por distintas civilizaciones del mundo a lo largo de la historia.

Astrología istock

Está basado en un mapa astral, una especie de carta en la que se reflejan los movimientos de todos los astros que nos rodean. El círculo que describen estos cuerpos se divide en doce partes iguales, de 30º cada una. Cada sección es representada por un animal distinto, y se le confieren diferentes atributos y rasgos de la personalidad.

¿Cuál es horóscopo de España y qué dice sobre nuestra forma de ser?

Si tomamos el 2 de enero de 1492 como el nacimiento de la nación española, entonces podríamos entender que tiene una esencia de Capricornio. En parte, esto encajaría con la noción de España y sus gentes como personas frías, tranquilas y serenas, lo que no encaja para nada con la forma de ser y la imagen que tenemos de nosotros mismos.

Muchos astrólogos, sin embargo, creen que el signo del horóscopo bajo el que se encuentra España, sin embargo, es el inmediatamente anterior, es decir, Sagitario. El calendario que utilizamos y las fechas han sufrido varias modificaciones a lo largo de la historia, por lo que no sería de extrañar. Que nuestro país sea Sagitario cuadra mucho más con el sentir general.

Sagitario. Signo del Zodiaco. La Razón

Las personas que están bajo el signo de Sagitario cuentan con la misericordia de Júpiter, el gran padre de los dioses. Por ello, los Sagitario suelen ser figuras inspiradoras en las que los demás ponen su confianza, además de mostrar una gran habilidad para cumplir con sus tareas.

Los Sagitario son nobles, sinceros y muy activos, llenos de optimismo y energía joven. Son resolutivos, y suelen tomarse la vida por el lado bueno, sin caer en complicaciones innecesarias. Son extrovertidos y sociales, y todas las descripciones que los extranjeros o grandes líderes de otros países hacen de nosotros encajan a la perfección con Sagitario.

NOTA. Este horóscopo se proporciona únicamente con fines de entretenimiento. La astrología no es una ciencia exacta y las predicciones deben tomarse como orientativas. Cada individuo es único y su vida puede no ajustarse a las descripciones generales proporcionadas.