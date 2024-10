Horóscopo de octubre: esto es lo que le espera a cada signo del zodiaco este mes

Octubre es el décimo mes del año en el calendario gregoriano, el que utilizamos actualmente en España y Europa para hacer referencia al paso del tiempo. Sin embargo, para la astrología, que sigue su propio camino, sería el séptimo mes, que está dedicado a dos signos del zodíaco distintos. Este octubre estará cargado de fenómenos celestes, como conjunciones planetarias, cometas o lluvias de estrellas.

Se avecina un mes intenso, especialmente para los Libra y los Escorpio, que verán cómo su nivel de actividad durante estos 30 días aumenta considerablemente. El séptimo cuadrante y el entretiempo traerán consigo 'papeleo' e importantes trámites sentimentales a los que tendrán que hacer frente sin muchas herramientas disponibles a su alcance.

Época de tránsito como es esta que vivimos después el equinoccio, el resto de signos también se verán afectados, pasando este mes con algunos altibajos, aunque sin mucha 'pena ni gloria'. Por suerte, este mes caduco, precisamente por estar repleto de importantes sucesos, dará la sensación de velocidad. Los días aún no son tan cortos, pero a medida que se acerque noviembre cada vez durarán menos.

Cómo funciona el horóscopo zodiacal

El horóscopo es un método de predicción de sucesos futuros sobre la vida de una persona en base a la posición del Sol, la Luna y otros planetas y objetos del cosmos en el momento del nacimiento. Es un tipo de 'mancia' o disciplina de la adivinación, y se lleva practicando desde hace milenios, habiendo sido cultivada por distintas civilizaciones del mundo a lo largo de la historia.

Está basado en un mapa astral, una especie de carta en la que se reflejan los movimientos de todos los astros que nos rodean. El círculo que describen estos cuerpos se divide en doce partes iguales, de 30º cada una. Cada sección es representada por un animal distinto, y se le confieren diferentes atributos y rasgos de la personalidad.

Fenómenos celestes del mes de octubre

A diferencia de otros meses, octubre estará repleto de fecha señaladas en las que intervendrán numerosos planetas y cuerpos celestes, actores determinantes para el destino de los signos. No será una página del calendario vacía, sino que tendrá todo tipo de fenómenos cosmológicos, varios de ellos observables a simple vista desde el Hemisferio Norte y desde España.

Dracónidas: Una lluvia de estrellas procedentes de la constelación de Draco, y que alcanzarán su punto más visible en torno entre los días 6 y 10 de octubre.

Oriónidas: Otra lluvia de estrellas, pero esta vez de la constelación de Orión, que es visible durante esta época del año y se puede distinguir fácilmente por las tres estrellas que forman su famoso cinturón. Se podrán observar a simple vista en la madrugada del 21 de octubre.

El "cometa del siglo": Estará en su punto más cercano a la Tierra entre el 12 y el 13 de octubre, y se espera que después de su paso cerca del Sol se aleja para siempre o se desintegre en millones de partículas y nubes de gas.

Conjunción Luna-Saturno: se producirá el 14 de octubre.

Eclipse lunar con "anillo de fuego": se dará el 2 de octubre, pero solo será observable desde el Hemisferio Sur.

Calendario lunar en octubre

Luna nueva (con eclipse solar) en Libra, miércoles 2 de octubre.

Cuarto creciente en Capricornio, jueves 10 de octubre.

Luna llena en Aries, jueves 17 de octubre.

Cuarto menguante en Leo, jueves 24 de octubre.

Aries (21 de marzo al 19 de abril):

Si naciste bajo el signo de Aries, no te sorprenderá saber que esta costelación está gobernada por Marte, el dios grecorromano de la guerra. Aunque audaces y decididos, los Aries también pueden llegar a ser algo testarudos, siempre les cuesta dar su brazo a torcer.

La inestabilidad en el cosmos no le ayudará en nada a los Aries, que verán toda su impulsividad acrecentada y su 'corta mecha' será tentada una y otra vez durante todo octubre. Puede incluso que este mes los Aries se sientan bajos de autoestima o de ánimos, y por ello deben recordar que esta es una etapa de tránsito y que acabará pronto, por lo que no vale de nada desesperarse.

Sin embargo, no todo son malas noticias, ya que octubre también traerá muchas posibilidades abiertas de mejora para los Aries, tanto a nivel laboral como sentimental. Serán avances y no no cambios, es decir, que se producirán dentro del propio ámbito en el que ya se encuentran. Por ello, deben controlar su impulsividad y no romper con lo que ya tienen, porque probablemente mejorará una finalice esta etapa.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo):

Este signo está protegido por Venus, la divinidad del amor, la belleza y la fertilidad. Los Tauro son personas de trato agradable a las que no les cuesta hacer amigos rápidamente. Aunque algo hedonistas, no dejan que las responsabilidades del día a día les quiten el disfrute de la vida.

Este será un mes precioso para los Tauro, donde las cosas sucederán de manera natural y sin que se las espere. No deben forzarlas, sino que, aunque sea contrario a su naturaleza testaruda, conviene que acepten tanto la libertad como las restricciones que les lleguen durante octubre, que pasarán casi inadvertidas si no les confieren más importancia de la que merecen.

El paso del "cometa del siglo" a mediados de mes será especial para los Tauro, y durante los días en los que este objeto celeste pase más cerca de la Tierra, notarán cómo las obligaciones les pesan menos y todo aquello que les frenaba realmente no era relevante, por lo que tienen que aprovecharlos para disfrutar del momento.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio):

Una costelación en la que rige Mercurio, un planeta pequeño, pero con mucho movimiento energético. Mercurio o Hermes es el dios grecolatino de los viajes, el comercio, pero también se le asocia con la inteligencia o la astucia. Los Géminis se caracterizan por cambios repentinos de humor y bajos niveles de atención, normalmente porque su cabeza está en ebullición constante de ideas.

Octubre será un mes 'movido' para los ya de por sí inestables Géminis. Los cambios en las fases lunares y las lluvias de estrellas les mantendrán siempre alerta, ocupados en los varios frentes que se les abrirán. Deben saber utilizar esa energía que les caracteriza para no 'dejar caer el plato girando', es decir, para mantenerse en equilibrio mediante la acción constante.

Aunque tanto movimiento les puede abrumar, por lo que podrían aprovechar los momentos del mes en los que tengan menos ocupaciones para forzarse a tomar aire y descansar. Así, podrán planificar mejor y poner en perspectiva todo lo que se les avecina en octubre, para lo que los días de lluvias de estrellas sería idóneos, aprovechando su dinámica, pero tranquila, energía.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio):

Esta costelación no está protegida por un planeta como tal, sino por el astro más influyente sobre la tierra y el mar, la Luna. Los Cáncer son personas intuitivas y muy emocionales, de lágrima fácil y muy preocupadas por proteger a los suyos. Quien tiene a un Cáncer al lado tiene un tesoro, y un amigo para toda la vida.

Los Cáncer están de suerte, porque octubre será un mes en el que podremos asistir a todas las fases lunares. Esto tendrá consecuencias que, si bien en este momento no las podrán apreciar, serán de gran relevancia en el futuro. Aunque será un mes con mucha carga sentimental e importantes pruebas personales que les harán cuestionarse a ellos mismos, los Cáncer vivirán todo un crecimiento personal durante este octubre de 2024.

Deberán dejarse guiar por su fantástica intuición, pero conviene que sepan de antemano que ésta podría traicionarles en algún momento. En algún punto del mes aprenderán una valiosa lección en cuanto a la aplicación de sus criterios de pensamiento y sentimientos, que les ayudará a progresar y ser mejores. Aunque en este momento pueda parecer malo o doloroso, no deben nunca dejar de confiar en ellos mismos.

Leo (23 de julio al 22 de agosto):

Si a los Cáncer los rige la Luna, a los Leo les gobierna el astro complementario, el Sol. Como una estrella brillante, los Leo iluminan el camino a quienes les rodea, son líderes naturales y suelen acabar siendo el centro de atención sin pretenderlo.

El octubre de los Leo pasará sin muchos aspectos destacables. Será estable y tranquilo, pero con momentos de gran lucidez, especialmente durante el eclipse con "anillo de fuego". Aunque no sea visible desde el Hemisferio Norte, los nacidos bajo el signo del Sol podrán sentir cómo sus fuerzas flaquean los días en torno al suceso celeste.

Esta sensación de debilidad no hará sino más fuertes a los Leo que, aun con todo y sin muchas ganas, lograrán salir adelante en un octubre que tendrá el tedio de una 'balsa de aceite', el malestar por la aparente falta de movimiento. Nada más allá, este mes pasará de largo como si nada, será otra página arrancada del calendario, por lo que deben aguardar pacientes, ya que noviembre les espera con muchos cambios.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre):

Esta costelación comparte planeta principal con Géminis, porque también está bajo el yugo del inestable Mercurio. Los Virgo toman la parte más cerebral de su energía, siendo normalmente personas con un gran don de palabra y un gran sentido del humor, unos maestros del lenguaje.

La temporada de los Virgo acaba de terminar, por lo que este mes de octubre estarán en un plano secundario. Tras un mes con mucha carga sentimental y movimiento, llega octubre con la melancolía y la inteligencia que otorga poder pararse a medir y sopesar los pensamientos e ideas propias. Parece que será muy provechoso para los Virgo, que aparentemente estarán tranquilos, pero 'con la procesión por dentro'.

Para este octubre de 2024, conviene que los nacidos bajo este signo hagan un esfuerzo por la reflexión, ya que las cosas no cambiarán mucho para ellos en sí, sino que les presentarán desde un plano distinto. Podrán ver el mundo con otros ojos, y analizar cada problema desde una nueva perspectiva, pero solo si hacen el esfuerzo por comprender a nivel profundo.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre):

También muy fértil, la costelación de Libra está regida por Venus o Afrodita, tomando de éste astro la capacidad total para la diplomacia. Siempre son los que solucionan los conflictos en los grupos de amigos, y los primeros en poner la cara apaciguar las cosas.

Este mes les pertenece principalmente a los Libra, que el universo parece haberles regalado este año con multitud de fenómenos celestes que traerán numerosos cambios sustanciales a sus vidas. El "cometa del siglo", que pasará a saludarles, les conferirá durante los días de su acercamiento a nuestro planeta una generosa cantidad de buena suerte.

Octubre de 2024 debería ser el momento para los Libra de comenzar esos nuevos proyectos que tengan en mente, ya que saldrán adelante con mayor facilidad. Desde el momento del eclipse hasta pasada la primera semana, los nacidos bajo este signo podrán notar cómo se levantan y pasan el día con mucha energía, que deben aprovechar al máximo para sacarle todo el rendimiento posible.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre):

El planeta que guía a los Escorpio es Plutón, asociado en la cultura grecorromana con la deidad del inframundo, del más allá. Son personas espirituales y con gran capacidad de resiliencia, además, suelen sentir todo de manera exagerada: se enamoran locamente y sufren como nadie las penas.

Octubre llega lleno de altibajos para los Escorpio, al menos hasta que la Luna entre en cuarto menguante. Durante los comienzos de este mes deberán tomar importantes decisiones que conlleven pérdidas a corto plazo y mayores beneficios en el futuro, pero se darán en aspectos de su vida donde mantengan relaciones que ya estén 'caducas'.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre):

Los nacidos bajo este signo cuentan con la misericordia de Júpiter, el gran padre de los dioses. Por ello, los Sagitario suelen ser figuras inspiradoras en las que los demás ponen su confianza, además de mostrar una gran habilidad para cumplir con sus tareas.

Tras un mes de septiembre donde vimos la conjunción de Júpiter con la Luna, octubre parece que acabará siendo más tranquilo para los Sagitario. Deberán aprovechar esta etapa de calma para enfocarse al máximo en pocos proyectos, dejando de lado otros que por el momento no sean de tanta relevancia para ellos, según su criterio.

Dependiendo de los ámbitos que decidan abandonar o potenciar durante este octubre, así se desarrollarán los siguientes meses del año, especialmente diciembre, donde empezarán a ver los frutos de su sacrificio actual. Hasta entonces, lo que les conviene es no distraerse mucho de sus cometidos.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero):

Los Capricornio cuentan con la presencia de Saturno, la deidad de la agricultura y el tiempo. Los Capricornio se caracterizan por su infinita paciencia y su constancia, además de por su memoria de elefante.

Este octubre 2024 será el momento en el que, de manera inesperada para los Capricornio, todo 'explote', tanto para bien como para mal. La conjunción de la Luna con Saturno hacia mediados de mes precipitará todo aquello que los Capricornio llevan guardándose desde hace meses o incluso años. Deben estar preparados para cuando llegue el momento, que podría darse en cualquier espacio del mes, especialmente entre mediados y finales.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero):

Los Acuario nacieron bajo la bendición del planeta Urano, dios del cielo y asociado muy frecuentemente con el aire y el talento. Por lo general, son personas muy etéreas, siempre de paso y siempre ocupadas. Aunque algo intensas, estarán allí cuando lo necesites realmente, y no habrá un confidente mejor.

Estas etapas de entretiempo son perfectas para los Acuario, que es donde mejor se sientes y más conectados consigo mismos están. Octubre pasará de largo liviano y casi sin ser percibido, como una hoja seca movida por el viento. Sin embargo, sí que se les presentarán algunos destellos importantes, así como una gran decisión que tomar durante estos 30 días. Pueden esperar unos días para meditarlo, pero deben saber que antes de que llegue noviembre, habrán de tenerlo resuelto, y que de ello dependerá el futuro de los próximos meses o inclusos años

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo):

Esta costelación está bajo la influencia de Neptuno, el planeta azul atribuido al mar. Los Piscis son extremadamente sensibles, y se guían más por su intuición y sus emociones que por la razón.

Como siempre, octubre será un mes melancólico para los Piscis. Con todos los cambios y sucesos celestes que ocurrirán, los nacidos bajo el signo de los dos peces acabarán dejando escapar lágrimas, pero también muchas sonrisas. El paso del "cometa del siglo", así como las dos lluvias de estrellas, traerán consigo emociones fuertes para los Piscis, que no dejarán de recibir personas y oportunidades nuevas en sus vidas.

Lo que más le conviene a los Piscis es estar preparados y saber que será un octubre cargado de emociones fuertes y que llegarán de forma inesperada, por lo que deberían ir mentalizándose y saber que llegarán a final de mes con nuevos rostros y proyectos en sus vidas.

NOTA. Este horóscopo se proporciona únicamente con fines de entretenimiento. La astrología no es una ciencia exacta y las predicciones deben tomarse como orientativas. Cada individuo es único y su vida puede no ajustarse a las descripciones generales proporcionadas.