Francia ya tiene su primera alcaldesa transgénero

Marie Cau, una mujer de 55 años, se ha convertido este fin de semana en la primera alcaldesa transgénero de Francia tras ganar las elecciones en la comuna donde reside. El consejo en Tilloy-lez-Marchiennes, a unos 30 kilómetros de Lille, en el noreste de Francia eligió a Marie Cau como su nueva alcaldesa este sábado.

Cau formaba parte de la lista “Decidiendo juntos”, que basó su campaña en la sostenibilidad ecológica y el refuerzo de la economía local. Todos sus integrantes resultaron elegidos y estos después han decidido -por 14 votos a favor y uno nulo- que ella rija a partir de ahora los intereses de los apenas 550 vecinos de la comuna.

Preguntada por los periodistas, Cau destacó que “la gente no me eligió porque sea o no transgénero, eligieron un programa”. “Eso es lo interesante de mi caso: cuando las cosas se vuelven normales, no te catalogan” por algo determinado. La nueva regidora insistió además que no se considera una “activista” de la causa transgénero y que se centrará en la política municipal.

Marie, vecina del pueblo desde hace veinte años, y madre de tres hijos, es ingeniero, con un diploma de técnico agrícola y de un grado BTS en Horticultura. Después de una transición “gradual” durante quince años, se siente una “mujer completa” desde hace cinco, informa “Le Figaro”. Aún no ha cambiado su estado civil, pero tiene la intención de hacerlo pronto, “para evitar la burocracia”. “No tuve que cambiar mi nombre de pila porque Marie es mi tercer nombre por nacimiento y lo he estado usando con fluidez durante dos años, ya que el código civil me lo permite”, ha declarado.

Marlène Schiappa, ministra de Igualdad de género, le dio ayer en su apoyo en Twitter. “La visibilidad trans y la lucha contra la transfobia también dependen del ejercicio de las responsabilidades políticas y públicas. ¡Felicitaciones Marie Cau!”.

Por su parte, Stéphanie Nicot, cofundadora de la Asociación Nacional Transgénero de Francia, dijo que las elecciones en Tilloy-lez-Marchiennes demostraron que “nuestros conciudadanos son cada vez más progresistas”, decidiendo por “el valor de las personas, independientemente de su identidad de género”.