¿Por qué Venezuela se ha quedado sin gasolina?

La mayoría de las gasolineras de Venezuela están cerradas y en las fotos que llegan del país caribeño aparecen largas colas de coches para acceder al surtidor. La escasez de combustibles que padece la nación, la más rica en cuanto a reservas de petróleo del mundo, no es un fenómeno nuevo. Algunos expertos fijan el inicio de esta situación en 2012, previa a la caída generalizada de los precios del petróleo.

En Venezuela, el sector de los combustibles está en manos de la petrolera estatal Pdvsa, que controla toda la cadena: pozo, refinerías, tanques, puertos y estaciones de servicio. Hasta 2009, Pdvsa abastecía el mercado interno de combustible y exportaba a EE UU y Europa. Hoy el país vive un racionamiento de combustible insólito y una subida de los precios que hace que los venezolanos tengan que pagar más que sus vecinos de la región por un combustible que hasta hace poco tenía un coste muy reducido.

¿Qué capacidad de refinado tiene Venezuela?

La suma de todas las instalaciones en el país para refinar crudo asciende a 1,3 millones de barriles diarios, que pueden ser convertidos en gas licuado, gasolina, diésel, lubricantes o asfaltos, entre otros. Sin embargo, la producción es mucho menor actualmente. La mayor refinería es la Amuay, con capacidad nominal de procesar 645.000 barriles diarios, integrada con las refinerías de Cardón y la de Bajo Grande, que conforman el llamado Centro de Refinación Paraguaná (CRP), con una capacidad de 971 kBD, lo que la convierte en el segundo centro de refinación más grande del mundo.

¿Por qué tiene que importar combustible?

Porque en Venezuela se dejó de refinar crudo desde noviembre de 2019, así que el régimen ha estado viviendo de la importación de gasolina gracias a la empresa rusa Rosneft, que abandonó el mercado venezolano hace tres meses. “La producción autóctona no satisface las necesidades actuales, lo cual obliga a importar para satisfacer la demanda”, explica el experto Nelson Hernández. Como el país no produce apenas gasolina ni tiene la capacidad de importar por la amenaza de las sanciones de EE UU, la escasez aumenta y el Gobierno ha implantado un sistema de racionamiento, que muchos ven como un nuevo instrumento para aumentar el control social. “Es la primera vez en 100 años que no hay un solo taladro funcionando en el país, que fue primer exportador de petróleo del mundo (1925-1970) y hoy tiene las más grandes reservas (de crudo)”, asegura el economista Orlando Ochoa.

¿Por qué no se refine petróleo en Venezuela?

El parque refinador opera a un 13% de su capacidad, según el experto Nelson Hernández, debido, entre otros factores, a la política de bajo o nulo mantenimiento de las instalaciones petroleras. El rendimiento de una refinería en condiciones normales depende del crudo que se le suministra en cantidad y en calidad. En Venezuela, la producción de crudo es menor y de peor calidad; cada vez hay más crudo pesado. De ahí que Venezuela haya recurrido a la importación de crudo liviano para alimentar las refinerías y mejorar la calidad del crudo extra pesado. Los expertos también citan como causas de la escasa capacidad de refinado la corrupción y la fuga masiva de los trabajadores y técnicos.

¿Resolverá la ayuda iraní (cinco cargueros con gasolina y componentes para las refinerías) estabilizar la maltrecha industria petrolera venezolana?

Esos cargueros traen un volúmen para un consumo de entre 40.000 y 60.000 barriles diarios de un mes. Tres barcos (Fortune, Forest y Faxon) llevan gasolina. Otros dos llevan alquilatos, un componente que se usa para hacer gasolina y que debería servir para hacer arrancar los complejos de refinación de Paraguaná y la refinería de El Palito. Según Antonio Cruz, director ejecutivo del Inter American Trends, se están dando un margen de dos meses para poner en marcha esos complejos. “Si lo logran, se colocarían en el mercado alrededor de unos 80.000-120.000 barriles día, que eso sí resolvería la crisis actual que tiene el país. Si eso no se logra, Venezuela seguirá dependiendo de la importación. Estabilizar los complejos refinadores no es tan fácil”. Las posibilidades de éxito de que logren arrancar las refinerías es del 45% aproximadamente, según Cruz.

¿Cuánta producción de gasolina y diésel tiene el país?

La producción media estimada de gasolina en Venezuela es de 45.000 barriles diarios (kBD) y de 34.000 barriles de diésel. Con la crisis del coronavirus y las consiguientes medidas de confinamiento, el uso de los vehículos ha caído un 25%, con lo que el consumo de combustible es de 60.000 barriles de gasolina y 20.000 de diésel. Es decir, la producción no satisface las necesidades internas. Según el ingeniero industrial y director del portal de noticias La Patilla David Morán Bohórquez, Venezuela necesita 120.000 barriles al día para “funcionar medio civilizadamente”.

¿Hasta cuándo habrá escasez de gasolina en Venezuela?

El experto Nelson Hernández sostiene que la escasez ha llegado para quedarse. “Viviremos un racionamiento prolongado de gasolina con sus consecuencias sociales, políticas y económicas”. Hernández cree que la deficiente infraestructura del parque refinador, la baja producción de crudo en calidad y cantidad y la escasez de divisas auguran varios años de escasez en el país.

¿Por qué Venezuela no tiene ninguna otra empresa que le suministre gasolina?

Porque las compañías comercializadoras que tengan relaciones con la empresa estatal venezolana Pdvsa serán sancionadas por el Tesoro de Estados Unidos, de acuerdo con la Orden Ejecutiva 13884. La aplicación de esta medida las llevaría a perder el mercado que utiliza el dólar para transar la mercancía, como les ocurrió a dos filiales de la petrolera rusa Rosneft hace unos meses.

¿Por que la petrolera rusa Rosneft ha salido de Venezuela?

EE UU sancionó el pasado febrero a la filial Rosneft Trading después de que Rosneft ignorara durante meses las sanciones previas a Pdvsa. La petrolera rusa se vio obligada a anunciar en marzo que vendía todos sus activos y su participación en explotaciones en Venezuela a una compañía propiedad exclusiva del gobierno ruso. Rosneft era una pieza clave en la batalla geopolítica que Estados Unidos y Rusia libran en torno a Venezuela.