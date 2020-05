“Tras Hong Kong, EE UU va a aumentar su apoyo a Taiwán”

Rana Mitter es profesor de Historia y Política de la China Moderna en la Universidad de Oxford. Es autor de libros como ""El aliado olvidado: La Segunda Guerra Mundial de China, 1937-1945″, calificado por The Economist como el mejor libro de 2014. En un reciente artículo sobre cómo el coronavirus está afectando a China, el académico sostiene que la potencia asiática se enfrenta a partir de ahora a un mundo post-Covid que estará menos dispuesto a aceptar sus ambiciones geopolíticas y menos indulgente con su política autoritaria.

China ha aprobado la Ley de Seguridad de Hong Kong. ¿Por qué actúa con tanta desconfianza sobre este territorio autónomo?

China está cada vez más enojada por el nivel de protesta popular en Hong Kong, ya que siente que Hong Kong no es lo suficientemente nacionalista. Pekín no comprende valores como la libertad de expresión e identidad sobre los que se asienta Hong Kong, por lo que le resulta difícil relacionarse con ellos.

¿La gente de Hong Kong seguirá protestando en las calles? ¿Qué tan probable es un escenario violento?

Es probable que continúen las protestas. La gran mayoría han sido no violentas en el pasado y es probable que la protesta no violenta sea la tónica dominante, aunque puede ser a través de otros medios que no sean las reuniones callejeras.

¿Cambiará significativamente la política de Estados Unidos respecto a China si Joe Biden gana las elecciones?

La política estadounidense hacia China seguirá siendo dura, pero probablemente estará más coordinada con los aliados.

Poner fin a la relación comercial especial que ha existido durante décadas acarrearía un alto coste para las empresas estadounidenses. ¿Por qué Trump ya no quiere certificar a Hong Kong como territorio autónomo?

La administración Trump está más preocupada por el gran objetivo general de contener el ascenso de China que se ha estado produciendo en los últimos años que por cuestiones comerciales más específicas que puedan perjudicar a sus empresas. Esta acción por parte de Washington refuerza la narrativa de que China ya no está cumpliendo las normas internacionales.

¿Existe un riesgo de que las tensiones entre China y los Estados Unidos aumenten por el problema de Honk Kong?

Es poco probable que Hong Kong sea un punto crítico entre Estados Unidos y China, pero habrá consecuencias como un mayor apoyo de Estados Unidos a Taiwán.

Los ministros chinos advirtieron a China que se prepare para la guerra. ¿Hay alguna posibilidad de una confrontación militar en Asia?

Tal confrontación es altamente improbable ya que corre el riesgo de una escalada e incluso una confrontación nuclear. En cambio, es más probable una mayor confrontación en terrenos como el mundo cibernético.