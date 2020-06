Desarmados no hay color de piel

Entre las muchas imágenes de los incidentes en Estados Unidos a raíz de la muerte por asfixia de George Floyd a manos de un policía hay una que destaca por encima del fuego y la violencia. Una mujer afroamericana le recrimina a una activista blanca que sólo se manifieste cuando un policía mata a un negro y no cuando mata a un blanco, o a un hispano, o a cualquier otro ciudadano. Gracias, pero soy una mujer libre, no quieras representarme, ni ser la voz de todas las desdichas de la humanidad, le dice. La brutalidad de la muerte de Floyd mostró una falta de piedad que va más allá de la condición de ser afroamericano. La violencia policial está instalada en Estados Unidas, si la comparamos con cualquier otra democracia, por lo que cifras como la de 509 personas muertas (en 2016) a manos de agentes es una cifra relativamente positiva, si la comparamos con las de una año antes, que casi la duplicaba: 990. Sin embargo, en contra de lo que podría pensarse y en la línea de lo que expresa esa mujer que recrimina tanta atención a los muertos negros, la mayoría son blancos. De los 990 muertos de 2015, 494 eran blancos y 258 negros. Pero siempre se olvida o se ignora la circunstancia por la que un policía ha abatido a un blanco o a un hispano. Son fríos números. Incluso estadísticas, pues si el 18% de la población de Estados Unidos es de origen afroamericano, es decir 40,8 millones, está claro que le corresponde un tanto por ciento más alto de muertos que los de ascendencia sueca o alemana, incluso a los que cruzaron Río Grande, que es la primera «minoría» de EE UU. Ahora bien, calcular el tanto por ciento de posibilidades de morir de un afroamericano a manos de un «sheriff» despiadado es una ociosidad estadística que, de tan buena intención, esconde un racismo subliminal. Es como calcular las posibilidades de un negro de morir en accidente de circulación, o de cáncer. Pero hay una cifra que los iguala y es tal vez en la que habría que poner el foco para entender la brutalidad policial. La probabilidad de morir desarmado es muy similar: negros el 17%, hispanos el 14% y blancos el 12%. Y, según los muertos reales, el 47% de los que no llevaban armas, el 47%, eran afroamericanos. George Floyd era uno de ellos.