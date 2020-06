¿Cómo puede Trump calmar las protestas?

Estados Unidos lleva más de una semana con manifestaciones diarias por la muerte de George Floyd a manos de un agente de Policía blanco. Algunas de estas protestas, terminan con violentos disturbios en las ciudades a lo largo y ancho del país. El profesor de Historia Legal de laUniversidad Northwestern de Chicago, Stephen B. Presser, critica a los gobernadores por su “falta de coraje” para abordar los disturbios en Estados Unidos.

Tras la muerte por asfixia de George Floyd en Mineápolis el 25 de mayo, se han registrado manifestaciones en muchas otras ciudades. ¿Por qué han emergido las protestas?

Parece que están bien organizados y existe un esfuerzo concertado para promover las manifestaciones y, me temo, también los desórdenes si no es la anarquía y el caos. Este país siempre ha tenido una fuerte tradición de oposición al Gobierno. Y, como en muchas otras naciones, estamos siendo objeto de descontento económico y hay quienes se quieren aprovechar de ello, por su propio interés político o económico. Aún no sabemos quiénes están detrás de todo esto, pero este tipo de manifestaciones masivas coordinadas no son inusuales. Y lo que es peor, muchos de nuestros políticos no han hecho mucho en promover la ley y el orden.

Parece que los toques de queda no son suficientes para acabar con la violencia. ¿Pueden los gobernadores gestionar por sí solos los disturbios?

Sí, si los gobernadores tuvieran el coraje para hacerlo podrían llamar a la Guardia Nacional, que existe para este preciso propósito. La Guarda Nacional es estatal, y, en el pasado cuando hemos visto este tipo de disturbios se han usado para sofocarlos.

El presidente Donald Trump sugirió el uso de tropas. Desplegar al Ejército, ¿serviría de algo? ¿Es esto común en EE UU?

Es inusual pero no desconocido para el presidente llamar al Ejército para que ayude a calmar los desórdenes civiles. Se hizo por ejemplo en los años 50, cuando integramos nuestras escuelas. Es algo que marca la seriedad de la situación, pero es bastante improbable, excepto quizás en el Distrito de Columbia, donde las autoridades locales no parecen que hayan hecho un buen trabajo

¿Cómo puede Donald Trump calmar las protestas?

Lo que es más necesario para el presidente es hacer lo que hizo el lunes: pedir a los gobernadores que actúen con coraje y que aborden la gravedad de la situación con la población estadounidense. Deben poner a su disposición los recursos del Gobierno federal si los necesitan. Este es uno de esos momentos en los que se debería estar haciendo uso de lo que el presidente Theodore Roosevelt denominó como “púlpito magnífico”, es decir, de su posición privilegiada como presidente. Creo que él hará exactamente eso.