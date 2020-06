Google Docs, el arma de la resistencia en Estados Unidos

El pasado 25 de mayo de este año el asesinado del joven George Floyd ha originado una auténtica revolución social contra el racismo y la represión policial. Las olas de gente manifestándose en todo el mundo ha removido miles de conciencias e incluso ha derrumbado y obligado a desmantelar la policía de Minnesota. Pero todo el movimiento de resistencia americano ha conseguido organizarse, informándose, lanzando consignas y elaborando listas de recursos para mantener la lucha contra el Estado. Ni Telegram, ni Facebook, ni Twitter. Google Docs es el auténtico arma de la revolución.

Así los manifestantes y sus organizadores utilizan esta herramienta de documentos de Google para todo, desde listas de libros y lecturas sobre el racismo, listas de fondos y recursos como abogados en cada estado, lugar al que dirigir tus donaciones a a causa, e incuso plantillas para cartas a familiares y representantes policiales. No se requiere contraseñas y es de libre edición, con lo que cualquiera puede aportar su granito de arena para informar sobre el movimiento “Black Lives Matter”. En la carta personalizada a la familia se dejan claras las intenciones y prerrogativas de la iniciativa: " Los negros son una parte fundamental de mi vida: son mis amigos, mis vecinos, mi familia", comienza la misiva, que sin rodeos habla de la muerte de Floyd a manos de “un oficial blanco”, mientras enumeran hasta 4 casos de violencia policial. “En su mayor parte, cuando caminamos por la calle, la gente no nos ve como una amenaza. No dejamos nuestros hogares, preguntándonos si volveremos o no ese día. No tememos que podamos morir si la policía nos detiene”, continúa la carta que pretende concienciar a los más cercanos sobre la problemática situación de la muerte racial en EE UU: “Este no es el caso de nuestros amigos negros”.

Los usos de Google Docs han sido muy variados desde su creación en 2012 y su uso se ha extendido por su facilidad para poder trabajar en un documento varios usuarios a la vez facilitando la coordinación. Los estudiantes son de sus clientes habituales, y no por cuestiones académicas, si no para retomar las clásicas “notas en clase” en una suerte de nueva versión digital para evitar ser pillados por los profesores. Durante la pandemia, muchas personas vieron en Docs la oportunidad de comunicarse con otras personas exponiendo sus pensamientos y dudas sobre la enfermedad. También se ha utilizado como “escape room” virtuales, crucigramas colaborativos y hasta listas de la compra de comunidades enteras.

El documento más representativo de la resistencia contra la policía por la muerte de George Floyd surgió la semana pasada: “Recursos para la rendición de cuentas y acciones para la vida de los negros” que detalla los pasos personales que cada ciudadano puede dar para apoyar la causa: “Buscar la justicia significa un esfuerzo continuo. Diga sus nombres, comparta sus historias, pero ante todo, actue. Tenemos que ayudar las familias de Ahmaud Arbery, Breonna Taylor, George Floyd, y los demás personas negras asesinados injustamente por los defensores de la supremacía blanca” .

Otro Google Doc viral que surgió a raíz del asesinato de George Floyd, enumerando recursos para manifestantes y organizaciones que aceptan donaciones, fue creado por un activista conocido como Indigo, que se identifica como no binario y usa un seudónimo para no ser revelado a los miembros de la familia. Este es otro beneficio de Google DOcs, al contrario que Facebook o Twitter es el anonimato. A los usuarios que hacen clic en un enlace que se puede compartir públicamente se les asigna un avatar animal , ocultando su identidad. “Nadie puede hacerte explotar en Google Docs”, dicen los usuarios.

Google Docs no es la única herramienta que utilizan los activistas. Carrd , una plataforma para construir sitios de una página, ha visto un fuerte aumento en páginas de protesta como esta .