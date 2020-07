El ministro de salud de Indonesia defiende el collar de eucalipto que “mata” el coronavirus

El Gobierno de Indonesia ha tenido que dar un paso adelante ante las críticas que ha recibido el ministro de Agricultura del país, Syahrul Yasin Limpo, por declarar que un collar elaborado con hojas de eucalipto es capaz de “matar” al coronavirus.

Y es que la Agencia de Investigación y Desarrollo Agrícola de Indonesia (Balitbangtan) ya había puesto en marcha las máquinas y estaba preparada para fabricar en masa un collar “antivirus” y otros productos relacionados con las hojas de este árbol. Después de patentar el invento se preparaban para comercializarlo en el mes de agosto. Según, Yasin Limpo, las pruebas de laboratorio mostraron que hay una especia de las 700 existentes de eucalipto que “puede matar al virus”. Por lo que un collar elaborado con sus hojas podría eliminar sobre un 42% del virus en 15 minutos y podría matar un 80% del mismo al cabo de 30 minutos.

El mundo del marketing es así y además del collar, ya se habían creado una serie de productos complementarios hechos a base de eucalipto como aceite en formato “roll-on”, cremas e inhaladores. Se sabe que el eucalipto puede trabajar para aliviar el tracto respiratorio, elimina la mucosidad, es repelente de insectos, desinfecta heridas, alivia el dolor, reduce las náuseas y previene la enfermedad bucal. Pero el ministro no es el único convencido, puesto que el Jefe de la Agencia de Investigación y Desarrollo Agrícola, Fajrt Djufry, confirmó que el aceite de eucalipto también funciona contra la gripe aviar H5N1, y otras dos variantes de coronavirus, el gammacoronavirus y el betacoronavirus.

El descubrimiento se consiguió través del acoplamiento molecular y pruebas in vitro en el Laboratorio Balitbangtan. Explicó el laboratorio donde la investigación sobre eucaliptos se había embolsado el certificado de seguridad biológica de nivel 3 o el nivel de biosavedad 3 (BSL 3) propiedad del Centro de Investigación Veterinaria. “Este no es un medicamento oral, no es una vacuna, pero ya hemos realizado una prueba de efectividad, científicamente podemos demostrarlo, al menos esto es parte de nuestros esfuerzos, este aceite de eucalipto ha sido utilizado por personas y hasta ahora no hay ningún problema. Ya hace décadas, la gente conocía el eucalipto o el aceite de eucalipto, aunque en realidad era diferente, pero aún así una familia era solo un género diferente en la taxonomía “, explicó Djufry.

Tras las críticas de varios expertos en salud, el ministerio ha afirmado que los productos no serán anunciados como capaces de prevenir o curar el Covid-19. Se incorporarán a la clasificación de “productos herbales”, aclaró Fadjry Djufry. El ministro de salud de Indonesia, Terawan Agus Putranto, sin embargo, ha seguido defendiendo el collar y le ha asegurado a una cadena de televisión que las personas que usen uno “pueden sentirse más seguras”.