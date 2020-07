Ivanka Trump posa con una lata de frijoles de la marca Goya

Hace una semana el todopoderoso CEO de la marca de alimentación Goya cometió uno de los mayores errores de su vida. Robert Unanue, durante una reunión con el presidente de EE UU, Donald Trump, le declaró su apoyo. Casi automáticamente la marca de comida, la más importante en el mercado hispano, fue objeto de un boicot promovido por activistas y políticos contrarios a Trump que, lejos de cesar, crece en intensidad.

Multiplicada si cabe después de que una de las hija del presidente, la mediática Ivanka Trump, haya posado con una lata de la marca y un mensaje bilingüe: «If it’s Goya, it has to be good. Si es Goya, tiene que ser bueno». No solo eso. Al día siguiente, el propio Trump ha promocionado la marca.

If it’s Goya, it has to be good.

Si es Goya, tiene que ser bueno. pic.twitter.com/9tjVrfmo9z — Ivanka Trump (@IvankaTrump) July 15, 2020

Entre las reacciones furiosas estuvo la del periodista de la CNN, y hermano del gobernador de Nueva York, Chris Cuomo: «Me pueden decir cómo un presidente, en mitad de una pandemia, tiene tiempo para esta mierda. ¿Me están tomando el pelo?».

«En mitad de una pandemia está vendiendo frijoles», añadió, «¿Está bromeando? En serio. Esto no es de izquierda o de derechas. Esto no es razonable. El tipo está sentado en el escritorio resuelto con un montón de productos Goya». «¡La máquina de calumniar de la izquierda radical ha funcionado mal», comentó Trump.