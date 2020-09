Bélgica forma gobierno con una coalición de siete partidos tras más de 650 sin ejecutivo estable

Fumata blanca in extremis. Bélgica ha conseguido formar un nuevo gobierno, un día antes de que expirasen los poderes especiales otorgados a la primera ministra en funciones, Sophie Wilmes, para luchar contra la pandemia. El nuevo ejecutivo federal está formado por un crisol de siete partidos, tras más de 650 días sin gobierno estable. Los belgas pulverizaron el pasado mes de agosto su propio récord durante los años 2010 y 2011, cuando permanecieron hasta 589 días sin ejecutivo y se situaron en cabeza del ranking mundial.

Las últimas elecciones fueron celebradas en el país el pasado 26 de mayo de 2019, coincidiendo con los comicios europeos. Esta coalición de siete formaciones políticas abarca a socialistas, liberales, ecologistas y democristianos. Los belgas, especialistas en bautizar sopas de letras, han decidido denominar a esta nueva coalición como Vivaldi, en honor al compositor de las Cuatro estaciones y los colores de las formaciones políticas que forman el nuevo gobierno. El nuevo primer ministro será el liberal flamenco Alexander de Croo.

Pero en este nuevo ejecutivo federal belga no sólo importan los que los forman sino los que no. Queda fuera de la coalición de gobierno, la Nueva Alianza Flamenca (N-VA), los independentistas flamencos que fueron la fuerza más votada en Flandes en las últimas elecciones. Su líder, el alcalde de Amberes, Bart de Weber, ya ha reclamado cambios en la ley electoral para que gobierne la formación más votada. Los independentistas flamencos son los grandes valedores de Carles Puigdemont en su estancia en Bélgica y formaban parte del gobierno federal presidido por Charles Michel cuándo el ex president se fugó a este país.

Vlams Belang, la segunda fuerza más votada en Flandes y considerada un partido de ultraderecha, celebró este pasado domingo una manifestación para protestar contra esta nueva coalición de Gobierno.