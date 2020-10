Atrapados tres profesores británicos en Italia tras siete positivos de covid-19

Tres profesores británicos han estado confinados en Italia durante casi dos meses después de dar positivo por coronavirus siete veces cada uno. Rhys James, de 23 años, Quinn Paczesny, de 20, y Will Castle, de 22, han estado en un centro de aislamiento especializado desde el 17 de agosto, informa el diario “Dailymail”.

Los tres estaban enseñando inglés en Florencia cuando comenzaron a presentar síntomas y fueron trasladados al hospital. Pero a pesar de sentirse bien y en forma, no se les ha permitido irse porque han dado positivo en repetidas ocasiones al virus.

Un portavoz de la Oficina de Relaciones Exteriores, Commonwealth y Desarrollo le aseguró al “Dailymail” que "el personal del Consulado está apoyando a tres hombres británicos en cuarentena en Italia y están en contacto regular con ellos.

“La duración de la cuarentena se basa en medidas locales para controlar la propagación de la covid-19, pero hemos expresado su preocupación por su comida, habitaciones y problemas médicos directamente con las autoridades italianas, y continuaremos haciendo todo lo posible para ayudarlos mientras cumpliendo con los requisitos locales”, añaden desde el Foreign Office.

Rhys, de Pembroke Dock, Quinn, de Sheffield, y Will, de Brighton, deben proporcionar dos pruebas negativas seguidas antes de que se le permita volar a casa.

Rhys dijo que un médico les dijo que, a pesar de los resultados de sus pruebas, es poco probable que sean infecciosos, lo que deja a los muchachos ‘totalmente confundidos’ por qué no pueden ir a casa.

“Las pautas de la Organización Mundial de la Salud dicen que después de 10 días de autoaislamiento, podemos irnos. Sabemos que Reino Unido está de acuerdo con esto, pero Italia no”, lamenta Rhys.

"No entendemos por qué la embajada y el Ministerio de Relaciones Exteriores no pueden hacer más para llevarnos a casa cuando creen que ya no somos contagiosos. Mi parlamentario no me ha respondido y los parlamentarios de los demás dicen que no pueden hacer mucho ".

Rhys dice que tiene poca fe en si el sistema de prueba en su instalación de aislamiento es confiable después de que le dijeron que sus resultados se retrasaron debido a un fallo. "Los médicos nos dijeron que la máquina se había roto. Dijeron que se había sentido abrumado durante la semana y tenía muchos problemas. Para ser honestos, no nos da muchas esperanzas, nos preguntamos si es válido.

Will y Quinn recuperaron el suyo el miércoles. “Todos queremos resultados negativos, pero nos preocupa que la prueba sea negativa en diferentes momentos. Me siento aliviado de tener el mismo resultado que los otros dos, pero destripado, todos seguimos dando positivo”.

Los tres muchachos desesperados ahora están tratando de obtener pruebas privadas para ver si los resultados serían diferentes.

“Conocemos a un británico que estaba en una situación similar a la nuestra. Siguió dando positivo por coronavirus en instalaciones públicas en Italia hasta que logró hacerse una prueba privada. Luego dio negativo dos veces y pudo volar de regreso a Londres”, explica Rhys.

“Un médico nos dijo que si podíamos hacer una prueba privada y resultaba negativo, podríamos irnos. Este es el mismo médico que nos dijo que es poco probable que sigamos siendo contagiosos”, añade.

Las comidas del trío, que a veces consisten solo en queso mozzarella y zanahorias, son dejadas fuera de sus habitaciones por personal con trajes de materiales peligrosos. Mientras tanto, se ven obligados a lavar su ropa en el lavabo del baño, usando solo champú.