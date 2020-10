La alerta del ministro de Sanidad belga: “Estamos muy cerca de un tsunami" de positivos por covid

Los bares y restaurantes de Bélgica han cerrado durante un mes y el toque de queda nocturno entró en vigor este lunes al mismo tiempo que las autoridades sanitarias han advertido de un posible “tsunami” de nuevos casos de virus.

Las nuevas medidas apuntan a limitar las interacciones sociales para frenar el crecimiento exponencial de la pandemia en la nación de 11,5 millones de personas. El nuevo aumento de casos de coronavirus ya ha llevado a varios hospitales a retrasar operaciones no esenciales para centrarse en el tratamiento de casos de COVID-19.

“Estamos muy cerca de un tsunami”, dijo el ministro de Salud, Frank Vandenbroucke, a la emisora RTL. Según cifras de AP basadas en datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins, Bélgica registró un promedio de 73,95 casos diarios por cada 100.000 personas durante los últimos siete días, el segundo peor récord en la UE detrás de la República Checa.

Yves Van Laethem, portavoz del centro de crisis COVID-19, dijo que se diagnosticaron 7.876 nuevos casos diarios en promedio durante los últimos siete días, un 79% más en comparación con la semana anterior. Van Laethem afirmó que la situación epidemiológica podría ser aún peor, dados los retrasos en la publicación de los resultados de las pruebas.

Para combatir la propagación de la enfermedad, el toque de queda en Bélgica se aplicará desde la medianoche hasta las 5 a.m., al menos durante un mes. La venta de alcohol estará prohibida después de las 8 p.m., mientras que la cantidad de personas que los residentes pueden ver socialmente fuera de sus hogares se reducirá de tres a solo una durante todo el mes.

Crecen los hospitalizados

Se ha ordenado a las personas que trabajen desde casa siempre que sea posible. Miles de estudiantes se han visto afectados ya que varias universidades han exigido que solo se pueda ocupar una plaza de cada cinco en las aulas con capacidad para más de 50 personas. Hasta el lunes, 2.485 pacientes con COVID-19 estaban hospitalizados en Bélgica, incluidos 412 en cuidados intensivos.

Las autoridades advirtieron que las unidades de cuidados intensivos alcanzarán su capacidad de 2.000 camas a mediados de noviembre si los nuevos casos continúan aumentando al mismo ritmo. El primer ministro Alexander De Croo dijo que la situación en Bélgica ahora es más grave de lo que era en marzo, cuando el país implementó un bloqueo nacional. "Tenemos tres veces más personas en cuidados intensivos en los hospitales. La situación en los hospitales es grave. Continuará deteriorándose ", dijo De Croo a RTL.

Con las restricciones adicionales, muchos propietarios de restaurantes y bares temen tener que cerrar para siempre. El sector registra más de 57.000 empresas y emplea a 120.000 personas en Bélgica. Henrique Martins, chef del restaurante Gout et Saveur en Bruselas, dice que dependerá de los subsidios estatales y las ventas de comida para llevar para sobrevivir. “Es bastante catastrófico, veremos e intentaremos aguantar”, dijo a The Associated Press el lunes.