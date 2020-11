¿Será Florida el estado determinante en estas elecciones?

Durante este ciclo electoral, hay menos votantes independientes e indecisos. Quizás el cinco por ciento de los votantes estadounidenses no saben a quien elegir. Hay personas que votaron por el presidente Obama en 2008/2012, por Trump en 2016 y luego votaron por los demócratas en las elecciones al Congreso en 2018. Es un bloque de electores muy importante que podría cambiar el resultado de las elecciones presidenciales de 2020. Muchas de ellos son blancos de clase trabajadora que apoyaron a Ronald Reagan en la década de 1980, se pasaron al Partido Demócrata antes de convertirse en partidarios de Trump en 2016. Hay muchos afroamericanos que votaron por el presidente Obama en 2008/2012, pero no participaron en 2016 en favor de Hillary Clinton. Viven en ciudades como Detroit, Milwaukee y Filadelfia. El grado de participación en 2020 podría determinar si el apoyo político del presidente Trump en el Medio Oeste se desmorona o si los demócratas pueden reconstruir su gran muro azul. Finalmente, los hispanos y la participación serán cruciales en Florida, Texas y Arizona. Al presidente Trump le está yendo mejor con este grupo de votantes en Florida en comparación con el resto de los Estados Unidos. Si Trump no gana Florida, probablemente no haya camino para que gane la reelección.

Las encuestas dan a Biden como claro vencedor. ¿Puede aún Trump dar la vuelta a los sondeos?

Joe Biden ha tenido una ventaja bastante constante y consistente desde que comenzó la carrera en abril de 2019. No es tan odiado como Hillary Clinton y lo hace mejor entre los votantes blancos y de alto nivel. No ganará el voto rural, pero puede disminuir lo suficiente el voto a Trump para tener éxito. Clinton se vio afectada por un escándalo de correos electrónicos y revelaciones dañinas de Wikileaks. Rusia también intentó inmiscuirse en las elecciones de 2016 a través de Wikileaks. Ninguno de estos factores existe en esta elección y Biden es bastante conocido. Ciertamente, es posible que el presidente Trump vuelva a provocar otra gran sorpresa, pero necesitaría que un rayo cayera dos veces y parece algo improbable en este momento.

¿Cuáles son los logros más notables de Trump como presidente? ¿Y su mayor fracaso?

Trump ha confirmado el tercer juez para el Tribunal Suprema en cuatro años. También consiguió varios cientos de jueces de tribunales inferiores y de circuito designados durante su primer mandato. Todos estos magistrados son nombramientos vitalicios. El presidente Trump aprobó una importante reducción de impuestos a principios de su mandato. También ha reducido numerosas regulaciones gubernamentales que se aplican a empresas. Su administración ha sido muy conservadora y restrictiva con la inmigración y el movimiento de refugiados en Estados Unidos. El presidente Trump desmanteló muchos logros del presidente Obama, incluido la retirada del Acuerdo Climático de París y la mayor parte del Acuerdo Nuclear de Irán. La reforma sanitaria del Obamacare sigue vigente en su mayor parte. Trump aprobó una reforma integral de la justicia penal y ha indultado a varias personas de alto perfil. A pesar del coronavirus, la bolsa ha experimentado un crecimiento muy positivo durante su gestión. Recientemente, Israel ha normalizado las relaciones con varios países de Oriente Medio. Más de 200.000 estadounidenses han muerto a causa del coronavirus y se han perdido millones de puestos de trabajo desde marzo. El país permanece dividido políticamente y las tensiones raciales continúan existiendo. El presidente continúa recibiendo un fuerte apoyo de su base política, pero no logró llegar con éxito a los votantes moderados e independientes.

¿Cómo calificaría la campaña de Biden? ¿Está haciendo un buen trabajo?

Biden comenzó lentamente y sufrió problemas de recaudación de fondos y entusiasmo al comienzo. Tuvo actuaciones de debate inconsistentes y le fue mal en los primeros Estados como Iowa y New Hampshire. Carolina del Sur salvó su candidatura y contó con un enorme apoyo de los votantes afroamericanos. En los últimos meses ha recaudado mucho dinero. Biden ha sido criticado por pasar demasiado tiempo a la sombra, pero ha demostrado ser seguro y se toma muy en serio el coronavirus. Eligió a la candidata más segura como vicepresidenta. Biden ha mostrado empatía en los actos de campaña y el coronavirus le ha permitido utilizar aún más esta habilidad. Tiene una ventaja de dos dígitos en las encuestas nacionales y está ganando casi todos los estados clave para las elecciones.

¿Será el contagio de Trump un punto clave en las elecciones? ¿En qué medida su positivo ha fortalecido a Biden?

Trump es muy vulnerable en el tema del coronavirus, ya que más de 8 millones de personas han sido infectadas hasta la fecha y más de 200.000 han muerto en Estados Unidos. Las encuestas han empeorado para el presidente desde que fue diagnosticado. A Biden le está yendo mejor entre los votantes de alto nivel. Las personas mayores votan de manera confiable y serán cruciales en estados clave como Florida.

Aaron Kall es profesor de la Universidad de Michigan