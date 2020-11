Muere de un tiro en Dallas el actor Eddie Hassell

El actor Eddie Hassell, más conocido por sus papeles en la película nominada al Oscar 2010 “The Kids Are All Right” y el programa de televisión NBC “Surface”, murió después de recibir un disparo en Texas este domingo en Estados Unidos, según informaron los medios, citando al representante del actor.

Hassell recibió un disparo el domingo por la mañana en lo que pudo ser un robo en un coche, aunque el incidente aún estaba siendo investigado, informó el sitio web de noticias de entretenimiento Variety. The New York Times informó que Hassell recibió un disparo frente al apartamento de su novia en Grand Prairie, un suburbio de Dallas, alrededor de la 1 a.m. el domingo.

Su representante dijo al periódico que Hassell recibió un disparo en el abdomen y fue trasladado a un hospital cercano, donde murió. Las circunstancias que llevaron al tiroteo no fueron aclaradas de inmediato. El actor interpretó a Phil Nance en la serie de ciencia ficción de NBC “Surface”, actuando junto a Leighton Meester y Lake Bell y apareciendo en 10 episodios. En la película de 2010 “Los niños están bien”, Hassell interpretó a Clay, un adolescente que resopla las pastillas.