Los dos hombres arrestados en Suiza visitaron al yihadista de Viena en julio

Los dos hombres arrestados en la ciudad suiza de Winterthur, cerca de Zúrich, la semana pasada por posibles vínculos con un tiroteo yihadista en Viena, ocurridos el pasado 2 de noviembre, visitaron al atacante en julio y es posible que haya visitado la región de Zúrich, según informan los medios suizos.

En Viena, un tribunal ordenó la detención preventiva de dos personas más en relación con el ataque, en el que murieron cuatro personas, lo que eleva el total de detenidos a 10, reveló a Reuters una portavoz del tribunal, confirmando los informes publicados por los medios austriacos. Los informes suizos arrojan un nuevo foco de atención sobre el otrora prominente centro industrial cerca de Zurich, donde los funcionarios dicen que una mezquita ahora cerrada atrajo a predicadores que defendían el “discurso de odio”. Un hombre apodado el “Emir de Winterthur” fue sentenciado a 50 meses de cárcel en septiembre por reclutar para el Estado Islámico.

El periódico suizo NZZ am Sonntag dijo que los dos hombres, de 18 y 24 años, viajaron a Viena entre el 16 y el 20 de julio para encontrarse con el futuro atacante en un lugar desconocido, citando a “dos personas bien informadas”. El periódico también dijo que el pistolero, que fue asesinado a tiros por la policía después de matar a las cuatro personas en el centro de la capital austriaca, pudo haber viajado al cantón de Zúrich en algún momento entre el 21 de julio y el 2 de noviembre, citando a los mismos dos sin nombre. fuentes, que no especificó más. El periódico SonntagsZeitung dijo que los dos hombres habían visitado al atacante de Viena este verano en su piso, sin citar fuentes. “Todavía no está claro si los dos hombres simplemente visitaron al terrorista de Viena o si pueden estar vinculados al ataque”, dijo el periódico.

Las autoridades suizas han dicho que los dos hombres eran “obviamente amigos” del atacante y se habían conocido en persona, pero no dijeron cuándo. La policía cantonal de Zúrich se negó a comentar sobre los informes y no se pudo localizar a los fiscales de Zúrich. Austria admitió el viernes “errores intolerables” en el manejo de la inteligencia sobre el atacante. La policía de Viena dijo que personas de Alemania que estaban siendo monitoreadas por la inteligencia alemana se quedaron en Austria durante el verano y también se reunieron con el atacante allí.