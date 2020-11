Rusia entrega a EE UU una propuesta que fija las condiciones para usar armas nucleares

Rusia entregó a Estados Unidos la propuesta de una nueva “ecuación de seguridad” para la estabilidad estratégica, declaró hoy el presidente ruso, Vladímir Putin, durante una reunión con altos representantes del Ministerio de Defensa, entidades federales y el complejo industrial militar. En este documento se explica las condiciones en las que podría tomarse la decisión de usar armas nucleares.

“En general Rusia aboga con firmeza y consecuentemente a favor del fortalecimiento y perfeccionamiento de los mecanismos para garantizar las estabilidad estratégica y el control de armas. Entregamos a los socios estadounidenses nuestras propuestas de una nueva ‘ecuación de seguridad’”, afirmó.

Según Putin, esta ecuación “toma en cuenta todos los factores que inciden en la estabilidad estratégica, y dedica especial atención a los medios destinados a dar el llamado primer golpe, algo que para nosotros es totalmente inadmisible”.

“Las propuestas rusas sientan las bases para continuar el diálogo con EEUU sobre el futuro control sobre los sistemas de misiles y las armas nucleares”, subrayó, al señalar que “esto es importante tanto para ambos países como, en esencia, para el resto del mundo”. El mandatario ruso recordó que el pasado 2 de junio firmó el decreto sobre la política de Rusia en materia de contención nuclear.

“Este documento explica con claridad las condiciones en las que podría tomarse la decisión de usar armas nucleares. De hecho Rusia confirmó su posición de principios de que el uso de armas nucleares es una medida extrema, exclusiva, de garantizar la seguridad nacional”, dijo.

Putin subrayó que la esencia de lo expresado en este documento “fundamental” es que Rusia puede utilizar sus armas nucleares para responder a un ataque nuclear. En cambio, indicó, “actualmente la doctrina nuclear estadounidense contempla la posibilidad de usar armas nucleares en respuesta al uso de armas no nucleares”.

“Las condiciones del uso de armas nucleares (por parte de EEUU) en general no han sido expresadas concretamente, y Rusia ha sido declarada directamente como el principal contrincante militar, algo totalmente infundado, por cierto”, constató.

Respecto al control de armas, el presidente ruso lamentó que el destino del “último acuerdo fundamental de reducción de armas nucleares” en vigor entre Estados Unidos y Rusia, el START 3 o Nuevo START, que expirará el próximo 5 de febrero, sea claro.

No obstante, advirtió que en estos momentos Rusia dispone de armas novedosas que todavía no tienen otras potencias.

“Por primera vez en la historia nuestro país, Rusia, no va a la saga sino que propuso modelos que están adelantados en años, cuando no en décadas, a los análogos extranjeros”, aseveró. Es por ello, señaló, que Rusia no tiene la intención de “inmiscuirse en una agotadora carrera armamentista”. “No lo vamos a hacer, y no tenemos en la actualidad esta necesidad”, afirmó.