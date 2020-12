Para ser presidente de Estados Unidos no tienes que ganar en votos ciudadanos, sino en el Colegio Electoral. Hay un total de 538 votos electorales en los 50 estados del país más Washington DC. El número total de votos electorales asignados a cada estado varía según la población, pero cada estado tiene al menos tres. El estado menos poblado, Wyoming, tiene 3 electores, mientras el más poblado, California, cuenta con 55. El candidato vencedor es el que llega a los 270 votos electorales. En cada estado, el candidato vencedor es el que suma más votos ciudadanos, es el método del todo o nada. Hoy, el Colegio Electoral se reúne para certificar la victoria de Joe Biden en las elecciones del pasado 3 de noviembre.

¿Quiénes son las personas que integran el Colegio Electoral?

Los electores de los Colegios Electorales son personas elegidas cada cuatro años en los meses previos al día de las elecciones por los partidos políticos de sus respectivos estados. En general suelen ser activistas políticos, funcionarios, donantes y personas con relaciones cercanas a los candidatos, es decir, figuras que casi con toda seguridad apoyarán al candidato con el que se identifican.

¿Pueden votar a quien quieran los 538 electores?

Es verdad que en algunas elecciones ha habido anomalías. En 2016, siete electores (cinco demócratas y dos republicanos) votaron por candidatos que no estaban en la papeleta, como fueron Bernie Sanders, Colin Powell y Ron Paul, si bien su decisión no alteró el resultado. En 33 estados se obliga a los electores que elijan al candidato que ganó el voto en las urnas, en los otros 17 estados no se exige a los electores esta premisa, por lo que pueden votar a quien quieran. Es decir, no existen opciones de que Trump logre más votos electorales en el Colegio Electoral.

¿Cómo es el proceso para certificar la victoria de Biden?

Los electores emiten sus votos, se cuentan y los después firman los certificados en los que aparecen los resultados. Estos se cotejan con certificados de la oficina del gobernador que muestran el total de los votos de cada estado. Los certificados se envían al vicepresidente Mike Pence, en su calidad de presidente del Senado; la Oficina del Registro Federal; el secretario de estado del estado respectivo; y el juez superior del Tribunal Federal de Distrito donde se reúnen los electores.

El siguiente paso: 6 de enero

Los miembros del Senado y la Cámara de Representantes cuentan oficialmente los votos electorales en una sesión conjunta celebrada en el Capitolio el 6 de enero, presidida por Pence, quien procede a abrir los certificados por orden alfabético de cada por estado y los presenta a cuatro “escrutadores”, dos de la Cámara y dos del Senado, quienes cuentan los votos. Cuando Biden alcanza la mayoría con 270 votos, Pence anuncia el resultado. El proceso entero lo explica el New York Times aquí.

¿Por qué y cuándo se creó el Colegio Electoral?

El Colegio Electoral surgió en 1787 en Filadelfia durante la Convención Constitucional con el objetivo por parte de los “padres de la nación” de bloquear partidos políticos y para impedir que el voto popular eligiera al presidente. Y así ha sido en varias ocasiones. La más reciente fue en 2016, cuando Hillary Clinton superó a Trump en más de tres millones de votos. En 2000, Al Gore también superó en votos populares a George W. Bush, pero no gobernó. John Quincy Adams y Rutherford B. Hayes en las elecciones de 1824 y 1876 llegaron a la Casa Blanca pese a perder el voto ciudadano en las urnas.

No parece el método más democrático. Los defensores del Colegio Electoral dicen que obliga a los candidatos a visitar lugares más alejados de los centros urbanos del país. Más del 60% de los encuestados en EEUU es partidario de suprimir el Colegio Electoral. Ha habido debates en el pasado entre los partidos, pero los republicanos no quieren porque sacan más rédito de los estados menos poblados y más rurales, donde suelen superar a los demócratas.