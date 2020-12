Restricciones en Europa: así pasará la Navidad cada país

España ha vuelto a registrar un ligero aumento en el índice de incidencia del coronavirus mientras los países europeos se encuentran sumidos en una nueva crisis por los efectos de la covid que les ha llevado a aumentar las restricciones en las fiestas navideñas con confinamientos y toques de queda a la espera de la llegada de la vacuna y ante el temor a una tercera ola.

Reino Unido: alerta por la nueva variante del virus

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha anunciado este sábado la entrada a partir de esta medianoche de Londres y del sureste del país en situación de confinamiento total después de rebasar el total de dos millones de contagiados en las últimas horas, y de la detección a principios de semana de una nueva cepa de contagio acelerado.

“No podemos seguir con las Navidades tal y como lo teníamos planeado”, ha declarado Johnson en rueda de prensa, donde ha anunciado estas medidas “con mucha tristeza”, al explicar la decisión de alterar los planes previstos para la temporada navideña con esta nueva batería de medidas, que en principio se revisarán a finales de año.

Londres y el sureste del país entran así en el llamado “nivel 4”, uno que cierra efectivamente las zonas afectadas, obliga a los residentes a quedarse en sus domicilios salvo limitadas excepciones, cierra las instalaciones de ocio y servicios no esenciales, e impone el trabajo desde casa salvo circunstancia inapelable, según el primer ministro.

Aunque en principio la duración inicial estipulada es de dos semanas, estas restricciones se revisarán el próximo 30 de diciembre, día en que el Gobierno se pronunciará sobre una posible extensión para salvar, en la medida de lo posible, la última semana navideña.

Asimismo, en lo que al resto del país se refiere, el primer ministro ha reducido significativamente los cinco días navideños en los que tenía previsto flexibilizar las restricciones hasta ahora vigentes, y que ahora se limitará a solo 24 horas.

ESCOCIA

Mientras, la ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, ha anunciado la cancelación de la relajación navideña adelantada por las autoridades y ha explicado que estará prohibido salir y entrar de Escocia en “una acción preventiva muy firme”, que ha considerado necesaria para proteger a Escocia de la nueva cepa, considerada un 70 por ciento más contagiosa.

Así, Escocia estará en Nivel 4 de restricciones desde el 21 de diciembre y se limita a ocho personas el número de asistentes a reuniones en Navidad, solo ese día.

Los colegios reabrirán, pero solo para atender a los trabajadores de segctores esenciales. El resto del alumnado tendrá sesiones telemáticas a partir del 11 de enero y desde el 18 se pondrá en marcha una reanudación gradual de las clases presenciales.

Anunciar estos cambios “me ha hecho querer llorar”, ha asegurado Sturgeon, pero eran necesarios para “evitar que las cosas empeoren posiblemente muy rápidamente”.

Países Bajos: 5 semanas de confinamiento

El primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, declaró este lunes el cierre de guarderías, colegios e institutos, y de toda la actividad no esencial, lo que incluye comercios, gimnasios, prostíbulos y museos, hasta el 19 de enero, en el confinamientos más rígido aplicado en Países Bajos desde marzo. En un discurso a la nación, inusual en un jefe de gobierno neerlandés e interrumpido con pitidos y gritos de fondo de una protesta convocada delante de su oficina contra las restricciones, Rutte confirmó que Países Bajos “estará confinada” de forma inmediata y durante cinco semanas, tras dispararse los contagios a unos 10.000 casos por día.

Dos meses después de cerrar bares y restaurantes para controlar sin éxito los contagios, Rutte, que calificó las medidas de “severas” y “drásticas” pero “vitales”, ha pedido a los ciudadanos reducir sus salidas, confinarse, no viajar al extranjero y limitar el número de invitados a casa a un máximo de dos personas, y a tres en Navidad.

Italia: confinamiento domiciliario y toque de queda a las 22.00

Los italianos vivirán este año las Navidades más atípicas que se recuerdan, confinados en casa y sin grandes cenas familiares en los festivos y sus vísperas, todo un sacrificio dirigido a doblegar un virus que hoy dejó más de 16.000 nuevos contagios.

El Gobierno ha tenido que decretar el confinamiento de todo el país a partir del próximo jueves, Nochebuena, tras constatar que el coronavirus no retrocede lo suficiente con las medidas vigentes.

Así, ha aprobado nuevas restricciones que incluyen un confinamiento casi total la mayor parte del periodo navideño, entre el 24 de diciembre y el 6 de enero, tal y como anunció con visible pesar en la noche del viernes el primer ministro, Giuseppe Conte.

En total Italia, con más de sesenta millones de habitantes, encara diez días de “zona roja”, es decir, con un cierre casi total, y cuatro de “zona naranja”, algo menos estrictos.

Los días 24, 25, 26, 27 y 31 de diciembre y el 1, 2, 3, 5 y 6 de enero no se podrá salir de casa salvo por comprobadas necesidades de trabajo, urgencia o salud, y se prohíben los desplazamientos entre las distintas regiones.

El comercio minorista también cerrará, excepto la alimentación, farmacias, parafarmacias, quioscos de prensa y estancos, además de bares, restaurantes, heladerías o pastelerías, que solo podrán entregar a domicilio y hasta las 22.00 horas (21 GMT), para llevar.

Se permitirá la realización de actividad física individual en las inmediaciones del domicilio, respetando la distancia de al menos un metro y con la obligación de utilizar equipo de protección.

En los días “naranjas” (solo el 28, 29 y 30 de diciembre y el 4 de enero), la diferencia es que estarán abiertas las tiendas y se podrá circular en el interior del propio municipio, y los bares y restaurantes seguirán cerrados aunque podrán entregar a domicilio.

Asimismo el toque de queda se mantiene fijado a las 22.00 horas en todo el territorio nacional.

No obstante, en todo el período de Navidad habrá una excepción: en los días de cierres se permitirán las visitas familiares pero solo si se desplazan un máximo de dos personas, además de hijos menores de catorce años, que no se contabilizan.

Por esta razón cientos de miles de italianas tratan de regresar a sus casas familiares para pasar la navidad antes de que el lunes se prohíban los viajes interregionales y el jueves inicie el cierre.

Algunas regiones se han adelantado a los cierres impuestos por el Ejecutivo. Es el caso del Véneto (norte), una de las más vapuleadas por el virus en estos momentos y en la que desde este sábado queda prohibido cambiar de municipio desde las dos de la tarde.

Por su parte Campania (sur) decidió permanecer en “zona naranja”, el segundo nivel de gravedad, a pesar de que contaba con el plácet del Gobierno central para situarse en el grado de menor incidencia.

Su gobernador, Vincenzo De Luca, firmará en las próximas horas una ordenanza para prohibir a los bares y restaurantes la venta de alcohol desde las once de la mañana.

Otro aspecto es lo referido a las misas de Navidad: el papa ha tenido que adelantar la del Gallo, tradicionalmente nocturna, para respetar el toque de queda nacional.

Una calle de Roma con gente paseando

Alemania: sin colegios hasta el 10 de enero

En Alemania se ha establecido un límite de cinco personas de dos domicilios en las reuniones privadas –sin incluir a los menores de 14 años-; pero por Navidad, entre el 24 y el 26 de diciembre, los encuentros podrán ampliarse a cuatro personas más.

En ese país, están en vigor desde el miércoles nuevas medidas más restrictivas, que se prolongarán de momento hasta el 10 de enero y que incluyen el cierre de comercios no esenciales y de escuelas y se suman al cese de actividad en vigor desde principios de noviembre en los sectores del ocio, el deporte, la cultura y la gastronomía.

Hoy, el Gobierno alemán pidió, además, extender al ámbito privado la restricción de contactos personales porque las cifras de contagios actuales son de récord y enero y febrero serán “meses muy duros”, pese al inicio de la vacunación.

El ministro de Sanidad, Jens Spahn, insistió en que la población tiene que entender que se deberán reducir al máximo los contactos en la esfera privada después de conocerse que en las últimas 24 horas se registraron en el país 33.777 nuevos contagios y 813 muertos.

“No tiene sentido solo cerrar las escuelas si no aplicamos ninguna restricción de los contactos privados”, afirmó Spahn, quien reconoció que esos límites en el ámbito más íntimo son “difíciles”.

Francia: reuniones limitadas y toque de queda

En Francia se puso recientemente fin a un confinamiento, pero este ha sido reemplazado por un estricto toque de queda entre las ocho de la tarde y las seis de la mañana que se mantendrá hasta el 20 de enero. Pero no se aplicará en Nochebuena, aunque sí en Nochevieja.

Aún así, el Gobierno insiste en que las reuniones familiares agrupen a un máximo de seis adultos, sin contar a los menores.

“El virus sigue circulando de forma relativamente importante”, advirtió hoy el presidente del comité científico que asesora al Gobierno, Jean-François Delfoissy.

Delfoissy recomendó hoy en el canal BFM TV “no multiplicar los desplazamientos y los contactos a partir de ahora” para evitar una oleada de contagios en Navidades.

Insistió también en que los ciudadanos lleven mascarilla dentro de sus casas para las celebraciones con sus familiares. “Sé que es muy difícil”, pero “hay que hacer todo lo posible para que no haya una tercera ola” de la pandemia en el país, resaltó.

Y es que siete de cada diez franceses aseguran que no se pondrán la mascarilla para festejar con su familia el próximo día 31 la llegada de 2021, según un sondeo divulgado hoy por la radiotelevisión RTL. Además, la compañía ferroviaria nacional SNCF prevé transportar a 750.000 viajeros solamente durante este fin de semana.

En Francia, el propio presidente, Emmanuel Macron, está enfermo de covid. Hoy publicó un vídeo en sus redes sociales en el que dice: “Estoy bien. Tengo los mismos síntomas que ayer, es decir, cansancio, dolor de cabeza, tos seca, como cientos de miles de vosotros que han pasado el virus o lo están pasando”.

España: entra en zona de peligro, otra vez

La incidencia acumulada del virus, una de las más bajas de Europa, subió hasta en cuatro puntos hasta 193,65 casos por cada 100.000 en los últimos 14 días, de acuerdo a los datos oficiales. España registró 21.309 nuevos positivos de coronavirus y 389 fallecidos más desde el viernes, un repunte en las cifras que arrojan esta segunda ola de la pandemia que desde su inicio ha dejado ya 1.751.884 contagios y 48.013 muertes, según los últimos datos facilitados hoy por el Ministerio español de Sanidad. Según el Gobierno español, estos datos ponen de manifiesto que estamos ante una “situación delicada”, y España ya no se encuentra ante un período de descenso, sino en “una posible meseta”.

Polonia: solo 5 personas en las reuniones

Las autoridades de Polonia se preparan para prorrogar las medidas de restricción de la vida pública vigentes hasta al menos el 17 de enero para evitar una “tercera ola” del coronavirus, según informó el ministro de Sanidad, Adam Niedzielski, quien prevé extender las restricciones vigentes hasta el 27 de este mes. En las últimas 24 horas murieron 96 personas y se registraron 4.896 nuevos contagios; en total se han detectado en el país 1.140.572 casos de covid-19 y 22.960 muertos. Cafés, restaurantes, cines, teatros y gimnasios permanecen cerrados, y colegios y universidades imparten clases a distancia. Las reuniones se limitan a cinco personas y los menores de 16 años deben salir acompañados de adultos, mientras a los mayores de 70 se les recomienda no salir de casa.

Bélgica: teletrabajo obligatorio

Bélgica anunció este viernes que no endurecerá sus medidas contra el coronavirus de cara a las Navidades, pero las autoridades serán más estrictas en su control y en particular en hacer respetar los siete días de cuarentena obligatoria con test PCR al quinto para quienes entren al país.

“No es el momento para aligerar las reglas (...). No queremos una tercera oleada y hoy todavía podemos evitarla. Lo hemos hecho muy bien estas últimas semanas. Hay que continuar respetando las normas”, declaró en una conferencia de prensa el primer ministro, Alexander de Croo, tras reunirse con los responsables regionales.

Bélgica, donde ninguna ciudad está a más de 60 kilómetros de una frontera, reabrió los comercios no esenciales el pasado 1 de diciembre, tras un mes cerrados y al calor de los buenos datos, y se esperaba que este viernes se pudieran aligerar algunas restricciones de cara a las fiestas de fin de año.

Pero en los últimos días, los contagios han vuelto a aumentar en Bélgica y las vecinas Alemania y Países Bajos han cerrado tiendas y colegios ante la escalda de contagios, que aumentan también en Francia y Luxemburgo.

VIAJES

Los viajes están oficialmente desaconsejados. Quienes entren en el país tendrán que respetar una cuarentena de siete días y someterse a una prueba PCR al quinto, y las autoridades controlarán su cumplimiento.

Los mayores de 12 años que no residan en Bélgica tendrán que presentar un test negativo efectuado 48 horas antes y rellenar un formulario de rastreo.

TELETRABAJO

“No es una posibilidad, es una obligación. Y vemos que la gente lo respeta menos (...). Vamos a ser muy estrictos y las empresas que no lo respeten serán multadas”, dijo el primer ministro.

LIMITACIÓN DE CONTACTOS

Se mantiene la norma de que cada hogar tiene derecho a invitar al hogar a una sola persona, que pueden ser dos en caso de quienes vivan solos y no habrá excepciones en Nochebuena o Nochevieja.

TOQUE DE QUEDA

Tampoco habrá cambios sobre el toque de queda. La región de Bruselas lo mantendrá a las 22.00 hora local todas las Navidades mientras que Valonia (sur) lo ampliará excepcionalmente el 24 de diciembre hasta la medianoche, hora en que arranca normalmente en Flandes (norte).

TIENDAS

Bélgica mantendrá abiertos la mayoría de comercios no esenciales, salvo profesiones de contacto como peluquerías y salones de tatuaje. No obstante, se mantiene la obligación de ir a comprar sin compañía, respetar aforos reducidos en los establecimientos y no pasar dentro más de 30 minutos.

COLEGIOS

Se descarta, por el momento, prolongar las vacaciones de los alumnos de preescolar, primaria y secundaria. Los colegios cierran este viernes por vacaciones y retomarán las clases el próximo 4 de enero en “código rojo”, es decir, con medidas muy estrictas, y con la perspectiva de analizar diez días después el impacto que hayan podido tener las Navidades.

ESTACIONES DE ESQUÍ

Si bien la infraestructura de esquí es marginal en Bélgica, al ser un país plano, existen media docena de pequeñas estaciones que no podrán abrir y se prohibirá además la práctica del esquí de fondo. Bélgica quiere así ser coherente, pues ha pedido a países montañosos que no abran sus estaciones para evitar desplazamientos.

Gente paseando y haciendo compras en una calle de Bruselas

Rusia: lo fía todo a la vacuna Sputnik

Hasta mediados de enero rigen algunas restricciones en Moscú, como el confinamiento de los mayores de 65 años y el teletrabajo para el 30 por ciento de las plantillas de las empresas.

Además, Sobianin decretó el cierre de instalaciones de ocio para niños, los estudios a distancia para los universitarios, un toque de queda para restaurantes, cafeterías y bares, así como discotecas entre las 23.00 y las 06.00 hora local.

Los teatros, los cines y las salas de concierto solo pueden vender el 25 por ciento de la capacidad de sus instalaciones, y en los eventos deportivos solo pueden participar espectadores si así lo permite la Administración capitalina.

De momento las autoridades moscovitas han descartado la imposición de restricciones sanitarias más severas.

“No creo que de aquí a las fiestas de Año Nuevo existan riesgos como para decretar cierres y confinamientos generalizados. La situación se analiza diariamente y veremos cómo se desarrolla”, dijo hoy el jefe del Departamento de Comercio y Servicios del Ayuntamiento, Alexéi Nemeriuk.

Rusia ocupa a día de hoy el cuarto lugar en el mundo por número de contagios detrás de Estados Unidos, la India y Brasil.

Lituania: prohibición de viajes internos

La nueva primera ministra de Lituania, Ingrida Simonyte, ha anunciado la entrada en vigor, el próximo miércoles, de un confinamiento casi total en el país y la prohibición de viajes internos tras el incremento de casos de covid-19, que superaron los 3.000 diarios en las últimas jornadas. Este lunes se confirmaron 1.919 nuevos contagios, que reflejan un número más reducido de test durante el fin de semana. Desde el 16 de diciembre la mayoría de los comercios, excepto los de alimentación, farmacias, clínicas veterinarias, ópticas y tiendas de equipos ortopédicos, quedarán cerradas, según la nueva normativa, una de las primeras decisiones de la nueva jefa del Gobierno lituano. Se recomienda a todos los lituanos que no abandonen sus domicilios excepto para adquisiciones básicas y que no salgan de su municipio sin razones justificadas, como para ir al trabajo, para acudir al médico o asistir a un funeral. En Lituania se han registrado hasta el momento 93.101 casos y 815 muertes.

Grecia: se suavizan las medidas

Todos los pasajeros de vuelos internacionales con destino Grecia tendrán que seguir aportando una prueba PCR que demuestre que no tienen coronavirus realizada en las 72 horas previas al despegue de su avión, y rellenar un formulario de localización de viajero antes de embarcar. Asimismo, se extiende hasta el 7 de enero la prohibición de entrada a Grecia a los viajeros extracomunitarios, de la que quedan exentos los ciudadanos y residentes permanentes de Singapur, Australia, Japón, Nueva Zelanda, Ruanda, Corea del Sur, Tailandia, Uruguay y los Emiratos Árabes Unidos. El 7 de enero acaba en principio el segundo confinamiento, decretado hace cinco semanas para frenar el repunte de casos registrado en los últimos dos meses. Desde ayer entró en vigor un ligero relajamiento de las medidas preventivas, con la apertura de librerías y peluquerías, aunque con una serie de restricciones, como la obligatoriedad de fijar una cita previa en el caso de las segundas y un máximo de clientes por metro cuadrado en ambos.

Portugal: movilidad limitada en los festivos

El Gobierno portugués ya ha aumentado las restricciones en las fiestas de fin de año: habrá toque de queda desde las 23 horas del 31 de diciembre y hasta las 05 horas del día siguiente, mientras que los días 1, 2 y 3 de enero el toque de queda empezará a las 13 horas.

En cambio, se permitirá la circulación entre comarcas del 23 al 6 de diciembre para que los familiares puedan juntarse en Nochebuena y Navidad y en esos días el toque de queda se establecerá entre las 02 y las 05 horas.

Además, Portugal ha aprobado la prórroga del estado de emergencia entre el 23 de diciembre y el 7 de enero, esta vez con la advertencia de que quien no cumpla las restricciones incurrirá en un delito de desobediencia.

Portugal registró hoy 4.336 nuevos contagiados por Covid-19 y 75 fallecidos, en una jornada en la que los casos activos subieron hasta los 70.285 (599 más) pacientes, mientras que los ingresados descendieron en 81 personas, hasta los 3.061, de los que 484 (10 menos) están en cuidados intensivos.

Suecia: no se venderá alcohol por la noche

En Suecia, el Gobierno anunció hoy que prolongará hasta finales de enero el cierre de los institutos, adelantará la prohibición de vender alcohol y establecerá restricciones al número de clientes en distintos establecimientos, además de recomendar por primera vez el uso de mascarillas en ciertas situaciones en el transporte colectivo.

En los restaurantes suecos solo podrá haber cuatro comensales por mesa a partir del día 24, y la venta de alcohol estará permitida hasta las 20 horas (dos horas antes de la restricción actual), mientras que en tiendas, centros comerciales y gimnasios se fijarán límites máximos de clientes.

Todos los empleados públicos no esenciales deberán trabajar desde sus casas hasta el 24 de enero, una recomendación que se extiende también a la empresa privada.

Suecia se destacó desde el inicio de la pandemia por una estrategia más laxa respecto al coronavirus, con alguna prohibición y muchas recomendaciones, apelando a la responsabilidad individual. En la segunda ola han aumento los contagios y la presión sobre la Sanidad y el Gobierno ha adoptado en el último mes y medio un papel más activo.

Suecia ha registrado en las últimas 24 horas un nuevo récord de 9.654 contagios, para un total de 367.120 casos, y 100 muertes, con lo que la cifra final asciende a 7.993.

“Pienso que hemos fracasado. Hemos tenido una gran cantidad de personas que han muerto y eso es terrible. Es algo con lo que todos sufrimos”, dijo el rey Carlos XVI Gustavo en unas declaraciones difundidas ayer por la televisión pública SVT.

Croacia: prohibición de viajar por el país

El Gobierno de Croacia decidió este viernes endurecer ante los elevados números de contagio y muerte por el coronavirus las restricciones sociales de cara a las Navidades, con una prohibición general de viajar por el país y una reducción del número máximo de personas que podrán reunirse en una vivienda en las fiestas.

A partir del lunes próximo y hasta el 10 de enero, los habitantes del país balcánico no podrán salir de su respectiva región de residencia, salvo algunas excepciones, informó el Ministerio del Interior.

El número máximo de personas que podrán reunirse en una vivienda en los días de Navidad será de 10, procedentes de dos hogares diferentes. Solo los días 24 y 25 de diciembre estará permitido acudir a las misas en las iglesias, siempre que haya al menos 7 metros cuadrados por persona.

El país balcánico, que ayer alcanzó un récord de casi cien muertos (92) de covid-19 en un día, registró hoy 68 nuevos fallecimientos.

Eslovaquia: adelantan las restricciones

Las autoridades eslovacas han adelantado una semana las restricciones anunciadas para atajar los contagios de coronavirus y este mismo sábado entran en vigor, lo que supone el cierre de colegios y comercios no esenciales y la imposición de un toque de queda.

Solo los comercios considerados esenciales pueden seguir operando: tiendas de alimentación, farmacias, gasolineras y bancos. Además podrán seguir funcionando las estaciones de esquí, lo que ha provocado ciertas críticas, ya que una de las estaciones más famosas del país es propiedad del presidente del Parlamento, Boris Kollar, líder del partido ultraderechista Sme Rodina (Somos Familia).

Además, la medida llama la atención después de que en noviembre el país pusiera en marcha una campaña para realizar pruebas de coronavirus a la totalidad de la población como fórmula para evitar nuevos confinamientos.

Sin embargo, el alza en los contagios y el riesgo de colapso del sistema sanitario han obligado a las autoridades a decretar estas nuevas restricciones.

Eslovaquia está en el pico ascendente aún de la tercera ola tras una primera ola casi imperceptible y una segunda ola con máximos de 3.000 casos diarios a principios de noviembre. El último balance revela 3.151 nuevos casos y 70 muertes en 24 horas, para un total de 149.275 positivos confirmados y 1.510 muertes desde el inicio de la pandemia.