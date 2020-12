Solo una docena de turistas británicos de un total de 420 parecen haberse quedado en la estación de esquí suiza de Verbier después de la mayoría huyera de una cuarentena obligatoria, muchos de noche, arriesgándose a una multa de 10.000 francos suizos (unos 9.000 euros) y provocando una condena generalizada en las redes sociales, informa The Guardian.

Cuando se le preguntó sobre los turistas fugitivos, el ministro de salud suizo, Alain Berset, dijo: “Somos conscientes de eso. Obviamente es un problema. Hubo una orden de cuarentena que no se ha respetado “. Y añadió: “No se debe subestimar una situación imposible como esta. Tuvimos que decidir en cuestión de horas qué hacer... Que las cosas no funcionen perfectamente en una situación así, que los problemas surjan, es una realidad con la que tenemos que vivir “.

Si bien algunos funcionarios suizos empatizaron con los esquiadores británicos que escaparon silenciosamente en lugar de cumplir con las nuevas reglas de cuarentena de Suiza para ciudadanos del Reino Unido y Sudáfrica, después del descubrimiento de una nueva variante altamente contagiosa del coronavirus, los comentaristas en Twitter fueron menos amables, enfocándose sobre la riqueza y los derechos de los esquiadores.

También parece que algunos de los esquiadores pueden haber ignorado los consejos del Reino Unido sobre no viajar al extranjero como parte de las nuevas restricciones anunciadas antes de Navidad. Si bien Verbier, no lejos de la frontera francesa, ha sido el centro de la mayoría de las noticias, los esquiadores británicos también huyeron de otros centros turísticos, incluido el ex activista de, Brexit Andy Wigmore, quien comparó a su propia familia con los Von Trapps de The Sound of Music (Sonrisas y lágrimas, en español) en su huida vía París después de que se introdujeran duras restricciones suizas la semana pasada.

“Así que pasé el mejor momento en Suiza hasta que los suizos decidieron cerrar el país y poner en cuarentena a todos los que no escaparon durante 14 días ... bueno, al igual que en el Sound of Music, Wiggy von Trapps decidió huir desde las pistas de Suiza hasta la frontera francesa en menos de 3 horas “. En la película, los Von Trapp están escapando de los nazis.