-¿Tiene fundamento la acusación de la defensa de que en Estados Unidos el «hacker» no tendría un juicio justo, a pesar de tratarse de un Estado de Derecho de pleno reconocimiento?, ¿crees que es razonable la sospecha que lanzan los activistas sobre si el sistema estadounidense trataría a Assange de acuerdo con las leyes de derechos humanos?

-Creo que el sistema judicial de los Estados Unidos ha estado bajo una tremenda presión política tanto de la izquierda como de la derecha en los últimos años. Esta presión no cede; por el contrario, se está volviendo más fuerte, a medida que la politización y el partidismo se infiltran en todos los rincones del sistema judicial de los Estados Unidos. En el clima político actual, no hay garantía de que un caso de alto perfil como el de Julian Assange sea tratado de manera compatible con los estándares legales occidentales y las leyes de derechos humanos. Por cierto, el reciente fallo de un tribunal británico muestra el abismo que se abre entre las interpretaciones de los derechos humanos en Estados Unidos y Europa occidental.

-¿Ves a Assange como un héroe o como un traidor? ¿Consideras al pirata informático como una especie de espía ingenuo?

-Assange no es un ciudadano estadounidense, por lo que no se le puede llamar traidor. Para ser un traidor, primero debes formar parte de un grupo o de una nación (en este caso la población de Estados Unidos) que luego vas a traicionar con tu acción. Podría decirse que violó la ley de los Estados Unidos, al publicar documentos clasificados [un vídeo de un helicóptero norteamericano que graba un ataque aéreo en el que murieron civiles y dos periodistas de Reuters o los 19.000 documentos de la Secretaria de Estado de EE UU] aunque eso es decisión de los tribunales estadounidenses. Julian Assange es lo que llamamos un «criptoanarquista»; él cree que los ciudadanos individuales deben tener total privacidad de los gobiernos y grandes corporaciones, mientras que los gobiernos y las grandes corporaciones no merecen privacidad alguna. Es una propuesta interesante, que no debe descartarse automáticamente, sin consideración. Al perseguir esta ideología, Julian Assange violó la ley estadounidense, por lo que tiene sentido que sea considerado responsable ante un tribunal de justicia estadounidense o por lo menos sea procesado. Creo que su caso sería más convincente si, en el proceso de intentar asegurar su libertad, no hubiera cooperado con varios Estados «dudosos» que no son conocidos por su apoyo a la privacidad y las libertades indiviudales de los ciudadanos, como Ecuador, Rusia y otros.

-La Fiscalía de EE UU tiene dos semanas para recurrir el fallo de la juez británcia ¿Qué posibilidades hay de que la apelación de Estados Unidos sobre el fallo siga adelante y el pirata informático sea extraditado finalmente?

-Creo que en la era anterior a Trump, las posibilidades de que Julian Assange sea extraditado a un tribunal de Estados Unidos por un país de Europa occidental serían muy altas. Pero en la era Trump y post-Trump, las concepciones estadounidenses y de Europa occidental de la legalidad y los derechos humanos parecen divergir de forma notable. Por lo tanto, los tribunales de Europa occidental son reacios a entregar a las personas de interés estadounidenses, especialmente si estas personas no están involucradas en incidentes de carácter terrorista. Yo diría que en este punto las posibilidades de que Jullian Assange sea extraditado a los Estados Unidos son bastante menores que las de que él no sea extraditado, aunque puedo ver que cualquiera de los escenarios se podría materializar en un futuro próximo.