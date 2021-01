Europa no espera milagros de la nueva relación transatlántica con Biden

“Los americanos tienen un nuevo presidente, pero no un nuevo país”. Así comienza el estudio realizado por el “think tank” European Council for Foreign Relations (ECFR) después de entrevistar a ciudadanos de once países europeos (entre ellos España) tras la victoria de Joe Biden. Aunque la mayoría de los encuestados se felicita por la salida de Donald Trump de la Casa Blanca, no cree que EE UU pueda recobrar el liderazgo internacional perdido. No volverá el esplendor en la hierba.

Tras el alivio y euforia inicial, esa sensación de melancolía también se ha apoderado de diplomacia comunitaria. Los esfuerzos de restaurar las relaciones con Washington son sinceros, pero también el convencimiento de que nada volverá a ser cómo antes. Ya no se trata de recomponer el vínculo trasatlántico, sino de reinventarlo y adaptarlo a las peculiaridades de un nuevo orden mundial.

Bruselas ve con esperanzas las promesas de Washington de volver a formar parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) o de volver a rubricar el Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático, pero también sabe que otros capítulos pueden ser más espinosos.

Como muestra de estos intentos de encontrar la propia voz en el incierto tablero internacional, el club comunitario ha comenzado a marcar terreno frente al nuevo inquilino de la Casa Blanca. A finales del mes de diciembre, firmó un acuerdo de inversiones con China sin esperar a Biden, a pesar de que el presidente electo había hecho un llamamiento durante la campaña presidencial para buscar una posición común respecto a Pekín.

El máximo representante de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, siempre ha defendido la doctrina bautizada como “My way” (a mi manera) en referencia a la canción de Frank Sinatra y la necesidad de que los europeos encuentren su propia camino en la guerra fría entre Washington y Pekín. Ya comienzan a entonarse las primeras notas.

En la misma línea, este martes Bruselas presentó una estrategia para reforzar el papel del euro como moneda mundial frente al dólar, con el propósito también de incrementar la influencia europea en diferentes terrenos de la política internacional.

Diferencias entre los dos bloques

“La Administración Biden apoyada por una estrecha mayoría de demócratas en las dos Cámaras del Congreso será un alivio bienvenido tras la Presidencia de Trump, pero hacer las paces va a ser duro. EE UU y la UE están en riesgo de discrepar en la liberalización comercial, la política de competencia para cortar las alas a los gigantes on-line estadounidenses y cómo lidiar con China. Establecer una agenda común entre EE UU y la UE en otros temas será arduo. También está el avispero de Oriente Medio, Afganistán y el acuerdo nuclear con Irán”, escribe Giles Merritt, el fundador del “think tank” Friends of Europe.

Tras la victoria de Biden y los consiguientes mensajes de felicitación, el presidente del Consejo, Charles Michel, ha estado inmerso en contactos bilaterales con las capitales europeas para ir configurando un nueva relación con EE UU. Se espera que esto cristalice en una cumbre UE- EEE UU en la capital comunitaria durante 2021 y que también se produzca otro encuentro al máximo nivel de la OTAN. Las formas de Biden serán radicalmente diferentes a las de Trump, no se esperan tuits incendiarios ni ningún exabrupto, pero eso no significa grandes avances en los temas de fondo. Habrá alfombra roja, pero quizás no luna de miel.

A pesar de estos intentos de independencia europea frente al tío Sam, el camino no siempre está claro. El Ejecutivo comunitario ha hecho de la expresión “soberanía estratégica” uno de los puntos centrales de su mandato. Un concepto que engloba desde la necesidad de seguir avanzando en la política de defensa, después de las amenazas de Trump de dejar al club europeo a la intemperie si no incrementa su gasto en este terreno, hasta las gestión de datos o las redes de alta velocidad 5G.

Pero el término ha comenzado a ocasionar sarpullidos a Berlín, sobre todo en el ámbito de la defensa. Frente a los intentos de Emmanuel Macron de avanzar en este frente, Alemania prefiere encuadrar sus esfuerzos en el marco de la OTAN y bajo la batuta de EE UU. Bruselas intenta mediar entre las dos posiciones y prefiere avanzar poco a poco, sin que los debates estériles emponzoñen el horizonte.

Dentro del sentimiento de alivio en la burbuja comunitario, los movimientos populistas europeos de diferente signo han perdido uno de sus principales referentes, pero no está claro hasta qué punto el trumpismo puede encarnarse en otro líder, si finalmente el “impeachment” inhabilita a Trump para ser candidato en 2024 o hasta qué punto habrá un efecto contagio (a favor o en contra) a ambos lados del Atlántico.