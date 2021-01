Jorge Cadaval sobre su parecido con Rachel Levine: “No soy yo, ¡no confundirme!”

La apuesta de Joe Biden por Rachel Levine como vicesecretaria del Departamento de Salud norteamericano ha supuesto un paso al frente del nuevo presidente al apostar sin tapujos por una mujer transgénero para un cargo federal, algo que no había sucedido hasta ahora.

Pero en España, donde le solemos sacar punta a todo, la noticia ha generado un cachondeo más o menos generalizado en las redes sociales por su parecido físico con dos cómicos patrios: Podría tratarse fácilmente de Jorge Cadaval de Los Morancos con una peluca rubia y rizada. O también podría pasar por uno de los personajes de Joaquín Reyes, tan cómicos como sus imitaciones.

No, no soy Rachel Levine, pero le deseamos mucha suerte en su cargo! 💩 🍀 pic.twitter.com/R0q6XlCGS7 — Jorge y Cesar (@LosMorancos) January 19, 2021

Cadaval, que tiene mucha guasa, ha querido salir al paso de todo para aclarar que no se trata de él y que por favor no le confundan con la nueva vicesecretaria del Departamento de Salud, con permiso del Senado norteamericano.

Jorge Cadaval, tan acostumbrado a parodiar temas de actualidad con su hermano César, se permite felicitar a Levine en su particular inglés: “Rachel Levine, congratulations for your new job”. Para inmediatamente saltar para aclarar que Levine y él no se tratan de la misma persona. “Y desde aquí quiero decir que no soy yo, que yo soy Jorge y ella es Rachel y punto y ya está, con confundirme más, lo pido por favor. No me grabes más, no me grabes más”, concluye simulando estar enfadado y .

ras felicitarla por su nuevo trabajo, el humorista asegura: “Desde aquí quiero decir que no soy yo, que yo soy Jorge y ella es Rachel y punto y ya está, no confundirme más, lo pido por favor”, ha dicho el andaluz con su habitual gracia. ¿Será Leo Harlem entonces?

No os vi montar tanto follón cuando, antes de ser Rachel Levine, Jorge Cadaval hizo de monja en Sister Act. pic.twitter.com/Hv6DtZhBQi — Diego Marañón (@Diego_FDM) January 20, 2021

¿Rachel Levine se parece a Jorge Cadaval? pic.twitter.com/hnpMk7rVIJ — Riscal (@Riscal0) January 19, 2021

Y claro, ya se ha abierto la caja de Pandora...