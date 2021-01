«El palacio más caro del mundo». La descripción se queda corta ante la majestuosidad de la mansión perteneciente a Vladimir Putin y que, por primera vez, ha sido destapada al mundo por Alexei Navalni. Incluso encerrado en un centro de detención a las afueras de Moscú, el líder opositor sigue siendo la mayor pesadilla del presidente ruso al que contraatacó esta semana con la publicación de un documental de dos horas de duración sobre su residencia a orillas del mar Negro, en la turística Gelendzhik, que asegura que se construyó con fondos ilícitos proporcionados por miembros del círculo íntimo de Putin, incluidos jefes petroleros y multimillonarios.

Hasta ayer, el vídeo fue visto más de 58 millones de veces. «No es una casa de campo, ni una cabaña, ni una residencia. Es una ciudad entera o, más bien, un reino», asegura Navalni. El líder opositor no exagera. No en vano, el palacio de 17.691 metros cuadrados cuenta con once habitaciones, según los planos obtenidos por el Fondo de Lucha contra la Corrupción (FBK) fundado por Navalni. Todo un «Versalles» al estilo ruso que habría costado más de 1.100 millones de euros y que fue entregado al presidente como un soborno.

El documental no escatima en detalles, tampoco del interior. «Es un estado separado dentro de Rusia y en ese estado hay un solo zar insustituible: Putin», dice Navalni. «Está construido de manera que nadie pueda llegar por tierra, mar o aire y las miles de personas que trabajan allí tienen prohibido traer incluso un teléfono con cámara».

Además de las once habitaciones, con varias salas de estar y comedores, el palacio cuenta con un teatro privado, un cine, un casino estilo Las Vegas, dos spas, un hammam y una panadería, así como una habitación que se describe como «la habitación más controvertida del palacio de Putin» y que incluiría una zona para fumar cachimbas, así como un espacio destinado para el baile con escenario, camerino, focos de colores y una barra de «pole dance». «Quizás es un campo de entrenamiento para bomberos», ironiza Navalni.

Además, y según los vídeos de drones filmados por FBK, la propiedad cuenta con una pista de hockey, una iglesia, un anfiteatro y un invernadero de 2.500 metros cuadrados. El territorio está fuertemente custodiado por múltiples puestos de control. El complejo de 7.000 hectáreas, el equivalente a «39 veces el tamaño de Mónaco», cuenta con extensos viñedos donde se toca música clásica las 24 horas, aparentemente para ayudar a madurar a las uvas, según miembros de la asociación de viñedos de la región que escucharon la música durante un recorrido por la finca.

Navalni asegura que la elaboración del vino es «un pasatiempo muy caro» de Putin y que el presidente sirve este vino a sus amigos: «Lo bebe con su amigo de China, Xi Jinping, y bajo el mismo ‘Chardonnay’ discute sobre una integración más profunda». El líder opositor también afirma haber descubierto un complicado plan para financiar la propiedad y otros gastos personales del presidente.

El informe afirma que Putin, al comienzo de su presidencia, llegó a un acuerdo con oligarcas y empresarios adinerados para «donar» parte de sus ingresos a una empresa de inversión. Pero el 35% de esas donaciones irían a una cuenta bancaria suiza vinculada con una empresa registrada en Belice. El Kremlin niega que la propiedad pertenezca al presidente. Pero la oposición rusa tiene previsto tomar hoy las calles de Moscú y San Petersburgo con el propósito de denunciar la reciente detención de Navalni por parte de las autoridades.