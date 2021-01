-¿Cómo prevé la defensa de Trump ante su segundo ‘impeachment’?

-Creo que los abogados de Trump argumentarán dos cosas. Una de ellas es que no se puede acusar ya a un expresidente, a pesar de que este tema no está del todo claro. Yo me inclino a pensar que sí se le puede enjuiciar, pero este alegato podría ser suficiente para convencer a un número adecuado de senadores y no ser condenado. La otra defensa probablemente sea que nada de lo que hizo el 6 de enero supuso una incitación tan clara como para ser responsable de los actos (realmente nunca dijo “entrad en el capitolio y tratad de atacar a los miembros del Congreso”). En la práctica, es evidente que ese era el mensaje que estaba enviando Trump, pero creo que hay suficiente ambigüedad como para que los republicanos voten en contra de la condena.

-¿Qué posibilidades hay de que salga absuelto?

-En mi opinión sus palabras son tan ambiguas que sería difícil condenarlo en el «impeachment». Pero en paralelo, hay varios agujeros negros en la investigación sobre el asalto al Capitolio. En primer lugar, hubo un número increíblemente reducido de agentes de Policía cuando había evidencias de una gran movilización. En segundo lugar, se tardó en solicitar refuerzos, y al parecer la Administración se negó a enviar soldados de la Guardia Nacional durante dos horas. Si se prueba que esos retrasos fueron intencionados y que el ex presidente está detrás, la investigación se volverá en contra de Trump. Esto sería un asunto serio y complicado.

-¿Este nuevo ‘impeachment’ contra Trump obstaculiza de algún modo el mandato de Biden? El demócrata tiene una apretada agenda con muchos desafíos urgentes como la pandemia o la economía de EE UU.

-Posiblemente. En la práctica no creo que el juicio político paralice al Senado por más de tres o cuatro días, posiblemente menos. Gran parte de lo que está haciendo Biden en este momento es unilateral y de todos modos no necesita al Congreso. Hay dos cosas que podrían convertirse en un problema. Una es si «envenena» la relación con los republicanos del Senado. El otro sería con la opinión pública. El 57% de los americanos quiere que sea inhabilitado, pero también los demócratas pueden ser acusados de vengativos y de estar perdiendo el tiempo en vez de abordar los verdaderos problemas del país. Creo que, en líneas generales, los riesgos del ‘impeachment’ para los demócratas no serían muy grandes.