El mandatario venezolano Nicolás Maduro anunció este domingo la próxima salida para todos los centros de salud del país del antiviral Carvativir, el cual “neutraliza al 100 por cien” el coronavirus. El dirigente calificó las gotas de este medicamento como “milagrosas”: “Diez gotitas debajo de la lengua cada cuatro horas y el milagro se hace. Es un poderoso antiviral, muy poderoso que neutraliza el coronavirus”, recalcó.

A raíz de estas últimas declaraciones del dictador venezolano, desde LA RAZÓN hemos recopilado algunas dede las frases y acciones más polémicas realizadas por el líder chavista desde su llegada al poder:

1. Apagar las velas con mascarilla

Maduro celebró su último cumpleaños con una fiesta con mariachis, amigos y familiares en el Palacio de Miraflores en Caracas. Al líder chavista se le pudo ver bailando merengue junto al cantante dominicano Bonny Cepeda y escuchando una serenata junto a su esposa, Cilia Flores. Cuando llegó el momento de apagar las velas de la tarta, Maduro intentó soplarlas con la mascarilla puesta, lo cual generó burlas y risas en las redes sociales.

2. “Cristo multiplicó los penes”

Uno de “las maduradas” más recordadas ocurrió en 2013, cuando se equivocó al citar la biblia y dijo: “Hay que meterse escuela por escuela, niño por niño, liceo por liceo, comunidad por comunidad. Meternos allí, multiplicarnos, así como Cristo multiplicó los penes… perdón, los peces y los panes. ¿Me perdonan la expresión?”, intentó disculparse.

3. El pajarito de Chávez

Un mes después de la muerte del ex presidente, Maduro dijo lo siguiente durante su primer discurso en la campaña presidencial: “Yo entré a una capilla chiquitica esta mañana (...) De repente entró un pajarito, chiquitico, y me dio tres vueltas acá arriba. Se paró en una viga de madera y empezó a silbar, un silbido bonito. Me lo quedé viendo y también le silbé. El pajarito me vio raro. Silbó un ratico, me dio una vuelta y se fue y yo sentí el espíritu de él Chávez].

4. Las autoridades venezolanas trabajarán “las 35 horas del día”

El presidente venezolano fue también motivo de burlas en redes sociales tras un discurso en el que dijo que las autoridades venezolanas trabajarán “las 35 horas del día” para preservar la seguridad en la frontera con Colombia. ”En todas estas operaciones de liberación y protección del pueblo de la OLP está dedicado Gustavo González López (Ministro del Interior y de Justicia) las 35 horas del día, a toda hora, con su equipo de trabajo, viceministros, directores de policía ( ). Esta es una labor infinita”, dijo Maduro.

5. “Esos capitalistas que roban como nosotros”

¿Lapsus o confesión? Maduro afirmó durante una rueda de prensa con pequeños y medianos comerciantes que “los capitalistas especulan y roban como nosotros”. ”Quiero decirles aquí, atención comerciantes de este país, pequeños y medianos, esos comerciantes que ustedes conocen son tan víctimas del capital, de los capitalistas que especulan y roban como nosotros; porque a ellos los exprimen los llamados proveedores y mayoristas, los exprimen en los centros comerciales, son exprimidos doblemente”, afirmó ante los micrófonos, sin retractarse en lo que había dicho.

6. “Millones y millonas”

En un discurso frente a la multitud en Caracas, el mandatario le puso femenino a la palabra millón. “Hoy tenemos millones y millonas de Bolívar”, dijo respecto de los simpatizantes de su partido. Maduro tuvo este desliz en un evento que conmemoró los 200 años de la entrada de Simón Bolívar a Caracas.

7. El “autosuicidio” colectivo de la economía

En una declaración ante el Parlamento para ofrecer su informe de gestión de 2014 y anunciar medidas económicas para combatir la crisis, Maduro dijo que “sería un autosuicidio colectivo de la economía del país”. Esto en rechazo a la creación de un sistema con un solo tipo de cambio a 30 o 40 dólares, que proponían algunos economistas.

8. Maduro confunde a los ‘Gremlins’ con el ‘Grinch’

El siempre polémico presidente de Venezuela confundió a los ‘Gremlins’ con el ‘Grinch’, personaje de un cuento infantil que odia la Navidad. Las declaraciones de Maduro fueron hechas durante la marcha contra el imperialismo de Estados Unidos y donde también confundió la fecha en que se celebra las fiestas navideñas. “Cuando llegue el 31 de diciembre estaremos abrazándonos. Vamos a tener una Navidad feliz. ¿Ustedes saben qué son los Gremlins? No saben qué son los Gremlins. Un monstrico que odia la Navidad”, dijo el mandatario durante su discurso.

9. “Bolivar se quedó huérfano de esposa”

“El niño rico de Bolívar murió sin una camisa, porque toda su riqueza la entregó a la causa de la patria, a la independencia, y dejó marcado la ética que debe mover el futuro de nuestro país”, explicó Maduro durante un discurso en una cadena de radio y televisión desde el estado Aragua. No obstante, el líder chavista afirmó que Bolívar quedó “huérfano de esposa”, suponemos que quiso expresar que quedó viudo. Dijo así: “Fue a los 3 años huérfano de padre, a los 9 huérfano de madre, apenas a los 17, 18 años fue huérfano de esposa”, expresó el mandatario.

10. “Con Chávez no dudé ni un milímetro de segundo”

El error no fue esta vez en el plano político, sino en el de las unidades de medidas al utilizar los milímetros para referirse a una parte de un segundo. “Cuando conocí al comandante Chávez, no dudé ni un milímetro de segundo para estar a su lado y decirle, usted, mande, que vamos hacia la victoria y cuente conmigo para siempre”, indicó Maduro.