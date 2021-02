Es el segundo fin de semana en el que los rusos desafían a las autoridades y vuelven a tomar las calles. Protestan contra la detención del opositor Alexei Navalni, arrestado después de haber sido envenenado en agosto y que decidiera volver a suelo ruso el 17 de enero. Ayer fueron más de 5.100 los manifestantes detenidos en todo el país. Entrevistamos a Ivan Katchanovski, profesor en la Universidad de Ottawa, para conocer las claves de esta ola de protestas y posteriores detenciones. Katchanovski especializado en las antiguas repúblicas soviéticas, explica que “son las mayores protestas de la última década en Rusia”. Con todo, el profesor reconoce que la confianza en el presidente Vladimir Putin apenas ha cambiado, “el 53% de los rusos sigue confiando en él”.

Protestas a favor de Navalni en San Petersburgo, ayer

Es la segunda semana en la que los rusos desafían a las autoridades y vuelven a tomar las calles. ¿Es la muestra de descontento más grande y generalizada que ha vivido Rusia en los últimos años?

Las manifestaciones masivas de ayer y el fin de semana anterior son las mayores protestas contra el Gobierno en casi 10 años por el número combinado de manifestantes y su propagación en diferentes regiones. Si bien las estimaciones de la Policía desinflan la asistencia y las de los organizadores de la protesta la inflan, estimaciones más fiables e independientes muestran que hace una semana había unas dos docenas de miles de manifestantes en Moscú y miles o cientos de manifestantes en cada una de las otras 100 ciudades y pueblos de Rusia. Pero el número de manifestantes se redujo significativamente en Moscú y casi todos los demás lugares ayer. La magnitud de las protestas actuales en Rusia también es mucho menor que en Bielorrusia después de las últimas presidenciales del verano o en Ucrania durante el Euromaidán, aunque la población de Rusia es mucho mayor.

Al detener a Navalni, a su esposa, a su hermano y a sus aliados más cercanos, ¿el Kremlin lo empodera?

Estos arrestos elevan su perfil en Rusia. Una encuesta de la Fundación de Opinión Pública del 22 al 24 de enero mostró que el regreso de Navalni, su arresto, su vídeo sobre Putin y las protestas en su defensa eran el tema número uno de interés para los rusos. Alrededor del 24% dijeron que estos eventos fueron el tema que más les interesó esa semana, en comparación con el 9% que estaba interesado principalmente por la investidura de Biden y eventos relacionados en EE UU. Un 7% estaba centrado en la pandemia.

Respecto a la comunidad internacional, ¿su presión marcará alguna diferencia en el futuro o la liberación de Navalni?

La presión de Occidente podría ser efectiva. Pero este efecto podría ser tanto favorable como desfavorable para Navalni y su futuro en Rusia. Las solicitudes de algunos líderes de países occidentales ayudaron a asegurar la aprobación de Putin del traslado de Navalni a Alemania para recibir tratamiento después de su envenenamiento. Pero el respaldo abierto de Navalni y los llamamientos a su liberación también podrían ser contraproducentes porque las autoridades rusas podrían utilizarlo para tratar a Navalni como moneda de cambio con Occidente y sentenciarlo o forzarlo a exiliarse.

Algunos países, incluido Estados Unidos, condenaron ayer el uso indiscriminado de la fuerza contra los manifestantes y las detenciones de periodistas por parte de las autoridades rusas por segunda semana consecutiva. Al menos 5.100 personas fueron detenidas. Además de la represión, ¿continuarán con estas manifestaciones pacíficas contra Putin y la detención de Navalni?

No hay señales definitivas de que la represión estatal contra Navalniy y las protestas actuales sea contraproducente y aumente la magnitud de las protestas o las intensifique de otras maneras. La encuesta realizada por la Fundación de Opinión Pública del 22 al 24 de enero no mostró un aumento en el número de rusos que expresaron su voluntad de participar en acciones de protesta. Es poco probable que las protestas actuales y la reacción popular a los arrestos y detenciones de Navalni y sus aliados, así como las detenciones de miles de participantes de estas protestas, representen un desafío al poder de Putin. Los políticos rusos y el Estado, así como otros medios progubernamentales a menudo señalan los desarrollos negativos en Ucrania después del Maidan respaldado por Occidente en Ucrania para defender las acciones de las autoridades rusas y la Policía y así disuadir a los rusos de abrazar a Navalni y a las protestas masivas contra el gobierno. La misma encuesta muestra que la confianza en Putin no cambió mucho, con el 53% de los rusos confiando en él y el 35% expresando su falta de confianza. Es probable que las protestas actuales disminuyan, como sucedió con las protestas anteriores contra Putin, a menos que haya algún tipo de impacto importante, como una escalada importante de la violencia por parte de cualquiera de las partes.