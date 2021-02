“Lo único que realmente puede cambiar las relaciones entre EE UU y Arabia Saudí es el petróleo”

¿Cómo va a cambiar la política de Estados Unidos hacia Oriente Medio?

La política estadounidense cambiará un poco. Israel y Arabia Saudí no se saldrán con la suya haciendo públicamente lo que siempre han hecho. Israel continuará expandiendo los asentamientos en Cisjordania y manteniendo un control muy estricto sobre los palestinos. Pero evitará hacer esto tan abiertamente como antes. Estados Unidos siempre ha tolerado esta política y continuará haciéndolo mientras hace algunas declaraciones simbólicas en su contra. Continuará la apertura entre los Estados árabes del Golfo e Israel. Arabia Saudí hará algunos gestos simbólicos como liberar a algunos presos políticos y no ser tan descaradamente criminal al asesinar a disidentes conocidos como Khashoggi. Quizás deje de interferir tanto en la sangrienta guerra civil interna de Yemen. Pero nada muy importante cambiará.

¿El informe de Khashoggi endurecerá la línea de la Administración Biden?

De alguna manera simbólica, sí, pero no de ninguna manera sustantiva importante. Lo único que realmente puede cambiar las relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudí es cuando el petróleo pierde su importancia como un producto vital. Eso puede suceder gradualmente durante el próximo medio siglo, pero llevará tiempo.

¿Es factible una vuelta al pacto nuclear tras el ataque de EE UU -el primero del presidente demócrata- a las milicias chiíes en Siria?

Biden claramente quiere volver al acuerdo. No fue perfecto, pero Irán se aferró principalmente a él y redujo el riesgo de guerra. Por otra parte, Irán nunca dejó de promover el terrorismo en Oriente Medio. El problema es que la política iraní está dividida, con la facción del presidente actual queriendo bajar el tono de la militancia, y los alineados con los clérigos más radicales y sus milicias corruptas pero militarmente poderosas. Si Estados Unidos se hubiera mantenido en el acuerdo y las sanciones algo relajadas, los moderados habrían ganado más poder. Al aumentar las sanciones y rechazar el acuerdo nuclear, la Administración Trump aumentó el poder de los radicales que probablemente quieren una guerra continua de bajo nivel para mantener su propia posición. Por lo tanto, volver al acuerdo original probablemente sea imposible, ya que Irán continuará sembrando problemas. Además, la derecha estadounidense, con el cabildeo israelí entre bastidores, hará más difícil que nunca para Biden relajar las sanciones. Por cierto, como de costumbre, las sanciones perjudican gravemente a la población en general, pero no a las élites, por lo que no hacen mucho para presionar a quienes tienen el poder.

¿Qué consecuencias traerá el ataque limitado de EE UU?

Quizás las milicias aliadas iraníes serán más cuidadosas al matar estadounidenses, pero en general este ataque único no cambiará mucho en absoluto.